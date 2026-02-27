Los obispos de Cuyo se reunieron en San Luis para definir la agenda pastoral del año

Los obispos pusieron sobre la mesa diversas cuestiones. Foto: Obispado de San Luis.

Bajo un clima de fraternidad y reflexión, los obispos de la región de Cuyo llevaron a cabo su primer encuentro anual los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero.



La cita tuvo lugar en el Monasterio de El Suyuque, en la provincia de San Luis, donde las autoridades eclesiásticas se congregaron para compartir la oración y coordinar las acciones pastorales que marcarán el rumbo de la Iglesia local durante 2026.



Del encuentro participaron Mons. Marcelo Colombo (Arzobispo de Mendoza); Mons. Jorge Lozano, Mons. Gustavo Larrazabal y Mons. Mario Robles (Arzobispos y auxiliares de San Juan); Mons. Marcelo Mazzitelli (San Rafael) y el anfitrión, Mons. Gabriel Barba (San Luis).

Como es usual en estos encuentros, los obispos celebraron una misa. Foto: Obispado de San Luis.



La elección del monasterio puntano no fue casual, ya que buscó propiciar un entorno de retiro que facilitara tanto el diálogo institucional como la dimensión espiritual de la tarea episcopal.



A lo largo de ambas jornadas, los prelados dedicaron bloques de trabajo a reflexionar sobre las diversas realidades que atraviesan las comunidades de la región.



En este sentido, el espacio permitió un fructífero intercambio de experiencias sobre los desafíos sociales y religiosos de cada diócesis, permitiendo así la programación de acciones conjuntas para el ciclo que comienza.



Finalmente, además de los temas estrictamente regionales, la agenda incluyó el tratamiento de diversos asuntos vinculados a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). De esta manera, los obispos de Cuyo reafirmaron su compromiso de trabajo colegiado, buscando dar respuestas unificadas a las problemáticas actuales de sus fieles.



Obispado de San Luis/Redacción