  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

31°SAN LUIS - Domingo 01 de Marzo de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

31°SAN LUIS - Domingo 01 de Marzo de 2026

EN VIVO

Guerra

Estados Unidos sostiene que el líder supremo iraní esta muerto

El presidente Donald Trump aseguró que la información sobre el fallecimiento de Ali Jamenei es una “historia correcta”.

Por redacción
| Hace 20 horas
Donald Trump reunido con autoridades. Foto. Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado a la cadena NBC que los reportes sobre la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, “son verídicos”.

 


“Creemos que esa es la historia correcta”, afirmó el mandatario en una entrevista telefónica con NBC News, según un informe publicado en el sitio web de la cadena.

 


Las declaraciones se produjeron luego de los ataques perpretrados por Estados Unidos e Israel contra Irán. En paralelo, la Casa Blanca difundió imágenes del presidente y su equipo mientras supervisaban la denominada operación “Furia Épica”.

 


Las fotos  muestran al mandatario en una sala especialmente acondicionada en su residencia de Mar-a-Lago, con múltiples pantallas y teléfonos a disposición de los funcionarios presentes.

 


En el lugar se encontraban el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y otros altos cargos de la administración.

 


En tanto, el vicepresidente JD Vance seguía los acontecimientos desde una oficina separada junto a otro equipo de la Casa Blanca en Washington D.C., según las imágenes oficiales difundidas. 

 


NA. 
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo