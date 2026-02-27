Ya es ley la “Modernización Laboral”

El Senado de la Nación aprobó por mayoría (42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones) las modificaciones que la Cámara de Diputados introdujo a la reforma de modernización laboral y convirtió en ley el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional.

Como ocurrió en la primera votación de esta iniciativa en Senadores, dieron su voto positivo los libertarios puntanos Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta; en tanto que se opuso el justicialista Fernando Salino.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien participó de forma protagónica en las negociaciones para destrabar los consensos con sectores dialoguistas, se mostró eufórica tras el resultado y se llevó todas las miradas.

Al final de la sesión, la ex ministra de Seguridad arengó a su tropa y juntó al resto de los senadores libertarios para una foto que registrara el momento de pleno júbilo, que se convierte en un hito en la gestión de Javier Milei.

De esta manera, la Cámara alta convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados que eliminó el polémico artículo 44 que proponía reducir hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

La norma aprobada incluyó artículos cuestionados por la oposición como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.