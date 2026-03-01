Trump asegura que los nuevos dirigentes iraníes han pedido negociar con Estados Unidos

Una columna de humo se alza en Teherán tras un ataque este domingo. Foto MAJID ASGARIPOUR (VIA REUTERS)/El País.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo en una entrevista con The Atlantic que los nuevos líderes iraníes le han pedido negociar: “Y he accedido. Deberían haberlo hecho antes”, sostuvo.



El republicano aseguró que el cuartel general naval iraní ha sido destruido y que han hundido nueve barcos. En otra entrevista con Fox News declaró que 48 líderes iraníes han muerto en los ataques estadounidenses e israelíes. Además del ayatolá Ali Jameneí, entre las víctimas figuran siete altos cargos del régimen iraní.



También han muerto tres soldados estadounidenses y otros cinco han quedado heridos graves en la Operación Furia Épica, ha reconocido el Pentágono, que no dará más información de momento por respeto a las familias de los implicados.



La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha matado desde ayer al menos a 200 personas y herido a 700 en todo el país, según la Media Luna Roja. Las fuerzas iraníes respondieron ayer lanzando misiles y drones contra bases estadounidenses en Arabia Saudí, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, y contra Israel.



