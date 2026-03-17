Un barrio que hace un mes vive en la oscuridad

La desidia oficial y la falta de respuestas reales mantienen en alerta a los vecinos de la Manzana 121, ubicada en el edificio 10, del barrio Procrear. Hace más de 30 días que el alumbrado público dejó de funcionar y transformó la zona en un foco de inseguridad al caer el sol.

​Lo que más indigna a los damnificados es la respuesta burocrática que tienen por parte de la Municipalidad: a pesar de los reiterados reclamos y correos electrónicos, la empresa y el municipio envían notificaciones asegurando que el problema fue "resuelto". Sin embargo, la realidad en la calle contradice los informes oficiales.

​"Nos dicen por mail que está arreglado, pero la calle sigue siendo una boca de lobo", denuncian los vecinos, quienes exigen una inspección técnica real en el lugar y no un cierre administrativo del expediente.

​Los vecinos solicitan una solución inmediata ante el riesgo constante que genera la falta de iluminación en un sector de alto tránsito peatonal.