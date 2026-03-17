Un barrio que hace un mes vive en la oscuridad
Tanto como por la falta del servicio, los vecinos están molestos por las respuestas que obtienen de la Municipalidad ante cada reclamo.
La desidia oficial y la falta de respuestas reales mantienen en alerta a los vecinos de la Manzana 121, ubicada en el edificio 10, del barrio Procrear. Hace más de 30 días que el alumbrado público dejó de funcionar y transformó la zona en un foco de inseguridad al caer el sol.
Lo que más indigna a los damnificados es la respuesta burocrática que tienen por parte de la Municipalidad: a pesar de los reiterados reclamos y correos electrónicos, la empresa y el municipio envían notificaciones asegurando que el problema fue "resuelto". Sin embargo, la realidad en la calle contradice los informes oficiales.
"Nos dicen por mail que está arreglado, pero la calle sigue siendo una boca de lobo", denuncian los vecinos, quienes exigen una inspección técnica real en el lugar y no un cierre administrativo del expediente.
Los vecinos solicitan una solución inmediata ante el riesgo constante que genera la falta de iluminación en un sector de alto tránsito peatonal.
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