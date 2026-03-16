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Hipercerámico presentó Hiperlab en San Luis junto a la marca Ultragrif

Profesionales de la arquitectura, el diseño y la construcción fueron parte de la presentación de las nuevas terminaciones de grifería, única en el país. 

Por redacción
| Hace 3 horas

Hipercerámico realizó en San Luis la presentación de Hiperlab, un nuevo espacio de encuentro e intercambio para profesionales de la arquitectura, el diseño y la construcción. La actividad se llevó a cabo el jueves 12 de marzo en el showroom que la empresa posee en ZAC San Luis (Zona de Actividad Comercial) y contó con la participación de arquitectos, diseñadores y profesionales del sector.

 

 

Hiperlab es un laboratorio de arquitectura, diseño y materia, pensado como un ámbito donde las marcas y los profesionales pueden conocer nuevas tendencias, explorar materiales y compartir experiencias vinculadas al desarrollo de proyectos contemporáneos.

 

 

En esta edición, el encuentro se realizó junto a la marca Ultragrif, que presentó sus nuevas terminaciones en grifería, una propuesta que se destaca por su diseño innovador. Estas terminaciones, únicas en Argentina, responden a tendencias que actualmente marcan el rumbo del diseño a nivel mundial, incorporando nuevas alternativas estéticas para cocinas y baños.

 

 

Durante la jornada, los asistentes pudieron conocer en detalle las características de estas nuevas propuestas, participar de un espacio de intercambio profesional y compartir un momento de networking en un ambiente distendido.

 

 

Con la creación de Hiperlab, Hipercerámico busca fortalecer el vínculo con la comunidad profesional, acercando innovación, tendencias y nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura y el diseño.

 

 

La iniciativa continuará desarrollándose a lo largo del año con nuevas ediciones temáticas y la participación de distintas marcas del sector, consolidando a Hiperlab como un espacio de referencia para el intercambio profesional en la región.

 

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