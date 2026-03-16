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La última semana de verano tendrá temperaturas otoñales

Hasta el miércoles, los días estarán nublados, inestables y con temperaturas inferiores a los 30 grados. El otoño está llegando.

Por redacción
| Hace 3 horas

 Los últimos coletazos del verano tendrán días más bien otoñales. La semana se presenta, según la Red de Estaciones Meteorológicas, como inestable, con cielos nublados, probabilidades de lluvia y un amplio rango de temperaturas que irán de los 14 a los 30 grados.

 

 

Para el lunes se espera una jornada en la que las máximas descenderán hasta las 29, en tanto que las mínimas llegarán a los 16. El cielo estará mayormente nublado y el viento será variable del sector este con ráfagas fuertes.
 

 

Las mismas condiciones permanecerán el martes 17, aunque las temperaturas seguirán en descenso: 14 de mínima y 25 de máxima, con el cielo otra vez nublado y viento del sureste con ráfagas firmes.

 

 

Para el miércoles la tendencia continuará entre la inestabilidad y la nubosidad. Se espera para la jornada una mínima de 12 grados y máximas de 28. 

 

 
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