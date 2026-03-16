La última semana de verano tendrá temperaturas otoñales

Los últimos coletazos del verano tendrán días más bien otoñales. La semana se presenta, según la Red de Estaciones Meteorológicas, como inestable, con cielos nublados, probabilidades de lluvia y un amplio rango de temperaturas que irán de los 14 a los 30 grados.

Para el lunes se espera una jornada en la que las máximas descenderán hasta las 29, en tanto que las mínimas llegarán a los 16. El cielo estará mayormente nublado y el viento será variable del sector este con ráfagas fuertes.



Las mismas condiciones permanecerán el martes 17, aunque las temperaturas seguirán en descenso: 14 de mínima y 25 de máxima, con el cielo otra vez nublado y viento del sureste con ráfagas firmes.

Para el miércoles la tendencia continuará entre la inestabilidad y la nubosidad. Se espera para la jornada una mínima de 12 grados y máximas de 28.