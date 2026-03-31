Villa Mercedes: médicos cirujanos del policlinico "Perón" amenazan con medidas de fuerza

Tras el reclamo de los médicos residentes por mejoras salariales, un nuevo foco de conflicto está a punto de estallar en la órbita del cuestionado Ministerio de Salud del gobierno provincial. La atención estuvo puesta en estos días en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde los médicos cirujanos amenazaron formalmente con la implementación de medidas de fuerza, a partir de este miércoles 1° de abril, por la precariedad de sus haberes.

Luego de diferentes planteos efectuados ante la dirección del hospital (a cargo de Berta Hortensia Arenas) y en encuentros con el jefe de Cirugía, el plantel de médicos cirujanos hizo trascender, a través de las redes sociales y algunos medios de prensa, la situación que están atravesando.

Según precisó FM La Nuestra 100.3, de no variar el panorama de precariedad salarial que los afecta, los siete galenos aplicarán las siguientes medidas:

- Suspensión de todas las cirugías programadas.

- Cese de atención en los consultorios externos.

- Realización únicamente de cirugías de emergencia.

Los profesionales fundamentan la medida en los siguientes puntos:

-Reclamo de recomposición salarial, afirmando que actualmente “un cirujano gana menos que un repositor de supermercado”.

-Persecución, hostigamiento y amedrentamiento laboral.

-Grave deterioro del bienestar del personal, con al menos dos cirujanos atravesando síndrome de Burnout y otros dos con licencias psicoprofilácticas.

Como paso previo al plan de lucha que implementarán, los cirujanos le enviaron copias del documento que firmaron todos a la directora del Policlínico, Berta Arenas y a la ministra de Salud, Teresa Nigra.