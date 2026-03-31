Se recupera el acróbata tras la fuerte caída en el circo: "Salió todo bien"

La caída alarmó a los presentes. Pero por suerte, el acróbata evoluciona favorablemente. Foto: captura de video.

Luego del accidente que conmocionó al público, la salud del trapecista Joao Da Silva muestra signos positivos. Tras precipitarse desde cinco metros de altura durante el tramo final del show de "La Era de los Dinosaurios - Jurassic Gueorgue", el artista fue intervenido quirúrgicamente de urgencia con resultados favorables.



En una entrevista brindada a El Diario de la República, Lucas Carabajal, encargado general y de marketing del espectáculo, confirmó que el joven acróbata ya superó la etapa crítica tras las lesiones sufridas en fémur, pelvis y cadera. "Salió todo bien", aseguró con alivio, llevando tranquilidad a la comunidad tras la viralización de las imágenes del desplome.



El relato desde adentro



Carabajal describió el impacto emocional que significó el accidente para el resto del elenco: "Para nosotros es algo común convivir con el riesgo, pero en ese momento tenés el corazón en la boca. El sonido de la caída sobre el escenario fue muy fuerte; uno siempre se imagina lo peor en esos segundos".



Inmediatamente después del impacto, el protocolo de seguridad se activó con la evacuación de la carpa para permitir el trabajo de los médicos. Siempre estuvo el acompañamiento de la pareja del artista, Florencia. Toda la familia del circo estuvo a disposición.

El comunicado del circo. Foto: gentileza.



Carabajal indicó la deficiente respuesta del sistema de salud privado. A pesar de que el circo cuenta con un servicio de emergencias contratado para este tipo de eventos, el encargado lamentó que los mismos nunca acudieron al llamado.



"Quiero agradecer al servicio 911. Llegaron a tiempo y se hicieron cargo de la situación", señaló.



El show debe continuar



Con la confirmación de que Da Silva se encuentra estable y en proceso de rehabilitación, la organización decidió no suspender la temporada en la capital puntana. Tras el parate lógico por la cirugía del trapecista, el circo —ubicado junto a Roma Multiespacio— reabrirá sus puertas al público este jueves para continuar con su cronograma habitual.

