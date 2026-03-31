Los dinosaurios rugirán todo el finde XXL: la experiencia circense conquista a San Luis

El paisaje de San Luis ha incorporado una nueva y majestuosa silueta en la calle Gervasio Escudero: la gran carpa de Jurassic Gueorgue. Tras tres semanas de funciones, el espectáculo que fusiona la tradición del circo de riesgo con el misterio de la prehistoria se ha consolidado como el plan imperdible para los puntanos.



La respuesta del público ha sido tan cálida que el elenco no escatima en agradecimientos para una comunidad que los ha recibido con los brazos abiertos.



Un despliegue visual de nivel internacional



Según explicó Lucas Carabajal, encargado general y de marketing del espectáculo, lo que distingue a esta propuesta es su capacidad de reinventarse. No se trata solo de un circo; es una puesta en escena de vanguardia que trae consigo detalles de lujo, como plumas exóticas traídas directamente desde Nueva York y un vestuario que brilla bajo las luces led.



El show, que se extiende por más de dos horas de pura adrenalina, ofrece un viaje sensorial que comienza con el riesgo extremo. Los asistentes podrán ser testigos del mítico Globo de la Muerte, donde cuatro motociclistas desafían la física, entre otras propuestas de amplia destreza.



La modernidad también dice presente con las guerreras K-Pop, una incorporación que conecta con las nuevas generaciones, demostrando que el circo sabe hablar el lenguaje de hoy sin perder su esencia mágica y nostálgica.



El regreso a la era de los gigantes



Tras un breve intermedio, la carpa sufre una metamorfosis asombrosa. La escenografía se transforma en una selva jurásica donde los verdaderos protagonistas son los dinosaurios a escala real.



Desde velociraptores hasta huevos gigantes y múltiples especies que parecen cobrar vida gracias a una tecnología internacional de punta, el segmento "Jurassic" es una invitación a la maravilla.



Es esta combinación de naturaleza prehistórica y destreza humana lo que ha hecho que el espectáculo agote localidades en sus giras previas y hoy sea el centro de atención en San Luis.



Días, horarios y entradas



Para que nadie se quede afuera de esta experiencia renovada, el circo ha organizado una cartelera extendida que abarca todo el fin de semana. Las funciones principales se llevan a cabo los días jueves, viernes, sábado y domingo en doble turno, a las 18:30 y 21:30, mientras que el lunes se ofrece una función especial de cierre de jornada a las 21:30.



Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de internet para asegurar el lugar, o bien en las boleterías físicas instaladas en el predio (Gervasio Escudero, al lado de Roma Multiespacio).



La atención en boletería está disponible por la mañana de 10:30 a 13:00, y por la tarde desde las 16:30 en adelante. Los valores son sumamente accesibles para la magnitud del show: la entrada general se sitúa en 10 mil pesos, mientras que la ubicación preferencial tiene un costo de 20 mil y los exclusivos palcos se encuentran a 30 mil. Una oportunidad única para vivir el espectáculo del que todos hablan.

