Confirmaron el primer caso de dengue autóctono; preocupa el alcance de medidas oficiales

La temporada epidemiológica 2025-2026 ha ingresado en una etapa preocupante para San Luis tras la confirmación del primer caso positivo de dengue sin antecedente de viaje. Este diagnóstico ratifica de alguna manera la circulación viral en territorio local, centrando la atención sanitaria en un paciente masculino de 60 años que reside en la zona sur de la capital.



Según el informe del Ministerio de Salud, el hombre se encuentra bajo manejo ambulatorio y no cuenta con esquema de vacunación, lo que activó de inmediato un protocolo de bloqueo en el área de influencia del CAPS Serranías Puntanas.



El operativo desplegado por la Dirección de Epidemiología y el servicio de Control de Vectores incluyó tareas de fumigación peridomiciliaria y una búsqueda activa de personas con cuadros febriles en las manzanas colindantes.



Sin embargo, este despliegue técnico contrasta con la creciente preocupación de los vecinos, quienes advierten una presencia masiva de mosquitos en diversos sectores de la ciudad y consideran que las acciones de prevención general aún no logran mitigar la proliferación del insecto.



Uno de los puntos más debatidos en las últimas horas es la estrategia de comunicación pública elegida por las autoridades. La actual campaña, que utiliza juegos de palabras y un trabalenguas para referirse al descacharreo, ha generado confusión en lugar de claridad.



Para muchos sectores, este enfoque lúdico termina diluyendo la gravedad de la situación y desvía la atención sobre la importancia real de eliminar los criaderos en hogares y espacios baldíos. La eficacia del mensaje oficial se ve puesta a prueba mientras todavía permanecen nueve casos sospechosos en estudio que podrían modificar el mapa epidemiológico provincial.



Ante este panorama, la cartera de Salud ha vuelto a poner el énfasis en la responsabilidad comunitaria para el mantenimiento de patios, jardines y el tapado de depósitos de agua. No obstante, el reclamo social también se orienta hacia la necesidad de un refuerzo en el control vectorial público y un mantenimiento más riguroso de la infraestructura urbana que evite la acumulación de agua.

