Caso Abel Ortiz: el fiscal Lucero pide la nulidad del fallo y abre una nueva esperanza

A más de una década de la desaparición de Abel "Pochi" Ortiz, el caso que conmovió a Villa Mercedes, suma un capítulo determinante. El fiscal Néstor Lucero presentó formalmente un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de San Luis, con el objetivo de dejar sin efecto el fallo que, el pasado 18 de noviembre, otorgó la libertad a los tres imputados por asociación ilícita.



La medida busca revertir una sentencia que generó un profundo rechazo en el entorno de la víctima y que hoy vuelve a poner bajo la lupa el accionar de los jueces Sandra Ehrlich, Eugenia Zabala Chacur y José Luis Flores.



La polémica en torno al juicio oral no solo radica en el veredicto, sino en la metodología del proceso. Durante las audiencias contra la peluquera Alejandra Espinoza (ex pareja de Ortiz), su amiga María Vázquez y el ex comisario Marcelo Acevedo, solo la jueza Ehrlich mantuvo una presencia física constante.



En contraste, Chacur y Flores asistieron de forma presencial únicamente a las dos primeras jornadas, siguiendo el resto del debate mediante videollamadas desde la ciudad de San Luis, e incluso se ausentaron el día de la sentencia alegando falta de medios para trasladarse. Precisamente, Ehrlich fue la única integrante del tribunal que votó a favor de la condena de los tres acusados por el delito de asociación ilícita vinculado a la desaparición.



Para la familia de Abel, la acción del fiscal Lucero representa un alivio tras años de frustraciones. Carolina Ortiz, hermana del joven desaparecido el 16 de septiembre de 2014, manifestó que esta apelación enciende nuevas esperanzas en un contexto donde se sentían "abatidos".



La mujer recordó las irregularidades que rodearon el caso desde el inicio y denunció un trato dispar durante el proceso judicial, señalando que mientras la familia era requisada con rigor al ingresar al juzgado, los imputados, que llegaron al juicio en libertad, recibían un trato privilegiado.



El trasfondo del caso sigue siendo uno de los misterios más oscuros de la provincia. Abel Ortiz tenía 29 años cuando fue visto por última vez; si bien las hipótesis siempre apuntaron a un homicidio motivado por conflictos sentimentales que involucraban a su ex pareja y al ex comisario Acevedo, su cuerpo nunca fue hallado.



Carolina Ortiz sostiene que existe una red de encubrimiento que trasciende a los acusados directos, involucrando a sectores de poder y efectivos policiales. Ahora, la resolución queda en manos del máximo tribunal provincial, que deberá decidir si el camino hacia la verdad sobre el destino de "Pochi" Ortiz vuelve a empezar.

