Oscar: ¿Cuáles son las nominadas? ¿qué chances tienen? y ¿dónde verlas?

Las diez producciones nominadas como Mejor Película para los premios Oscar de 2026 cuentan historias que emocionan, hacen reflexionar y activan en el ejercicio de la memoria, pero por sobre todo entretienen.

Un repaso a las candidatas con sus chances y la información de cómo hacer para verlas desde San Luis.

Bugonia

Director: Yorgos Lanthimos

Protagonistas: Emma Stone, Jesse Plemons, Alice Silverstone

¿De que va?

La CEO de una empresa farmaceútica es secuestrada por dos conspiranoicos que la creen una extraterrestre que tiene como objetivo destruir el mundo.

Las chances:

El director de la inolvidable “Pobres criaturas” va por su primer Oscar y vuelve a confiar en Stone –protagonista de sus últimas cuatro películas- en su búsqueda. Una película tensa donde se mezclan la realidad y los extremos ideológicos.

Otras nominaciones:

Mejor actriz, Mejor guión adaptado y Mejor banda sonora.

¿Dónde verla?

No pasó por los cines de San Luis y no está disponible aún en ninguna plataforma.

Fórmula 1

Director: Joseph Kinosinki

Protagonistas: Brad Pitt, Javier Bardem

¿De qué va?

Un piloto de la Máxima es convencido a regresar a las pistas, a las que tuvo que abandonar por un accidente cuando era una promesa.

Las chances

Los egos, la competencia y las presiones de uno de los shows deportivos más grandes del mundo conformaron un filme que fue un éxito. La Academia no suele premiar dramas deportivos.

Otras nominaciones:

Mejor Sonido, Mejor efectos visuales, Mejor montaje.

¿Dónde verla?

Estuvo en las salas puntanas durante varias semanas. Ahora, se puede ver en Apple TV.

Frankestein

Director: Guillermo del Toro

Protagonistas: Oscar Isaac, Jacob Elordi

¿De qué va?

Un científico loco y con altos grados de autoestima le da vida a un monstruo que se le va de las manos.

Las chances

Una reformulación del clásico de Mary Shelley en la que el director mexicano vuelve a un tema repetido: la relación entre lo mostruoso y lo humano. Del Toro ya ganó dos Oscar.

Otras nominaciones:

Mejor actor de reparto, Mejor guión adaptado, Mejor fotografía, Mejor diseño de producción, Mejor vestuario, Mejor maquillaje, Mejor Sonido, Mejor Música.

¿Dónde verla?

Netflix

Hanmet

Director: Chloé Zhao

Protagonistas: Jessie Buckley, Paul Mescal.

¿De qué va?

La historia de amor entre William Shakespeare y Agnes Hathaway que en parte pudo haber insipirado a los romances literarios más fuertes de la historia.

Las chances

Entre el drama y el desentramado de algunos secretos íntimos, la directora que ganó el Oscar en 2021 con “Nomadland” crea una película sin igual y amenaza con repetir.

Otras nominaciones:

Mejor dirección, Mejor actriz, Mejor guión adaptado, Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción, Mejor vestuario, Mejor casting.

¿Dónde verla?

Estuvo en los cines de San Luis un par de semanas. Se puede alquilar en Amazon prime.

Marty supremo

Director: Josh Safdie

Protagonistas: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow

¿De qué va?

La historia real de un joven dispuesto a todo por demostrar su talento en el tenis de mesa.

Las chances

Otro drama proveniente del mundo del deporte. Chalamet deslumbra en un personaje a punto de explotar, en permanente estado de match point en contra, acorralado por las apuestas y sus obsesiones.

Otras nominaciones:

Mejor actor principal, Mejor dirección, Mejor guión original, Mejor Montaje, Mejor casting, Mejor vestuario, Mejor fotografía, Mejor dirección de arte.

¿Dónde verla?

Hasta hace pocas semanas estuvo en los cines de San Luis. Se puede alquilar por Prime Video.

Una batalla tras otra

Director: Paul Thomas Anderson

Protagonista: Leonardo Di Caprio, Sean Penn

¿De qué va?

Un ex guerrillero, alejado de las luchas y dedicado a educar a su hija, debe volver a las armas para salvarla del secuestro y enfrentar, otra vez, a quien fue su enemigo.

Las chances

Di Caprio descolla, Sean Penn descolla, Anderson descolla. Es una de las grandes favoritas. No podía ser de otra manera tras la mezcla de la mente de Thomas Pynchon y el director de “Magnolia” y “Petróleo sangriento”.

Otras nominaciones

Mejor dirección, Mejor actor principal, Mejor actor de reparto por dos, Mejor actriz de reparto, Mejor guión adaptado, Mejor montaje, Mejor fotografía, Mejor banda sonora, Mejor diseño de producción, Mejor casting, Mejor sonido.

¿Dónde verla?

Pasó brevemente por los cines de San Luis y ahora se puede ver en HBO Max.

El agente secreto

Director: Kleber Mendoca Filho

Protagonistas: Wagner Moura, Udo Kier

¿De qué va?

Un profesor universitario visita a su hijo en las costas brasileñas para el carnaval, pero su pasado vuelve cuando descubre que es perseguido y vigilado.

Chances

Brasil se pone al hombro el cine sudamericano y muestra una joya que merece el premio, pero que la tiene muy complicada. Moura está en la misma situación como mejor actor.

Otras nominaciones

Mejor actor, Mejor película extranjera y Mejor casting.

¿Dónde verla?

Hasta hace pocas semanas estuvo en los cines de la provincia. Se aguarda su estreno en el streaming.

Valor sentimental

Director: Joachim Trier

Protagonistas: Renate Reinsve, Inga Ibsdotte

¿De qué va?

Dos hijas tratan de acercarse a su padre, un director de cine que vivió distanciado de su familia. Pero el encuentro termina por demostrar los egos artísticos de todos.

Chances

Es la más dramática de todas las candidatas. Viene de Noruega y, como “El agente secreto”, también tiene chance en Mejor película extranjera. Suele haber premios a aquellas producciones que retratan el mundo del cine.

Otras nominaciones:

Mejor Dirección, Mehor Guión original, Mejor actriz, Mejor actor, Mejor actor de reparto por cuatro.

¿Dónde verla?

No pasó por los cines, está disponible en Mubi.

Pecadores

Director: Ryan Coogler

Protagonistas: Michael B. Jordan, Miles Caton

¿De qué va?

Dos gemelos dejan atrás sus turbulentas vidas para volver a su ciudad natal e instalar un bar donde el blues y la música negra será en el trampolín o la profundización de la caída.

Chances

Terror gótico con vampiros que bailan al son de una banda sonora triste y de música negra. Es la que más nominaciones alcanzó en la historia del premio. Candidataza.

Otras nominaciones:

Mejor dirección, Mejor actor, Mejor actriz de reparto, Mejor actor de reparto, Mejor guión original, Mejor reparto, Mejor fotografía, Mejor montaje, Mejor vestuario, Mejor maquillaje y peluquería; Mejor banda sonora, Mejor canción, Mejor producción, Mejor sonido, Mejor efectos visuales, Mejor diseño de producción.

¿Dónde verla?

Desde julio del año pasado está disponible en Max.

Sueños de trenes

Director: Clint Bentley

Protagonistas: Joel Edgerton, Felicity Jones

¿De qué va?

Un leñador del sur de Estados Unidos es parte de la construcción del ferrocarril a principios del siglo XX que convive con la tragedia diaria.

Chances

La película más chica de las nominadas es una gigante historia de resistencia con un drama feroz sobre las espaldas de un hombre que supo lo que es demoler gigantes. Una historia real.

Otras nominaciones:

Mejor guión adaptado, Mejor fotografía, Mejor canción original.

¿Dónde verla?

Sin pasar por los cines, llegó a Netflix.