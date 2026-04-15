Furor en Chubut por la venta de carne de burro a 7.500 pesos el kilo

La comercialización de carne de burro se convirtió en el fenómeno comercial de la semana en la provincia de Chubut, generando un intenso debate entre la tradición y la innovación productiva.



Una carnicería de la ciudad de Trelew puso a la venta este producto con un éxito rotundo: en pocas horas se agotaron todos los cortes disponibles. La clave del impacto no solo radicó en lo inusual de la oferta, sino también en su precio de lanzamiento, fijado en 7.500 pesos el kilo para atraer a los consumidores.



El proyecto, de carácter experimental, fue impulsado por el productor rural Julio Cittadini hace dos años. La iniciativa surgió como una respuesta directa a las adversidades climáticas y ambientales que golpean a los campos del sur argentino.



La persistente sequía y el avance de depredadores como el puma han vuelto inviable la cría de ganado bovino u ovino en muchas zonas, obligando a los productores a repensar el modelo y apostar por animales como el burro, cuya rusticidad le permite adaptarse a pasturas escasas y climas áridos.



Desde el sector comercial destacaron que la aceptación de la clientela fue inmediata. La venta, que comenzó el pasado sábado, alcanzó su pico máximo el lunes, cuando se liquidaron las ocho medias reses provenientes de los primeros cuatro animales faenados.



Según explicaron los responsables del local, el precio de 7.500 pesos fue una decisión estratégica para que la gente se animara a probar una carne que no forma parte de la dieta habitual, logrando incluso que varios compradores regresaran por más mercadería.



Los impulsores de esta alternativa destacaron que, al no poseer los campos fértiles de otras provincias, el burro se presenta como el animal perfecto para producir en el suelo seco de la Patagonia.



Con esta primera experiencia de venta agotada, el objetivo es que el proyecto avance y se consolide en el mercado local, ofreciendo una salida económica viable para los productores rurales y una opción accesible para la canasta familiar de los vecinos de la zona.

