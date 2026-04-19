San Luis gestionará sus rutas nacionales y sumará más cabinas de peaje

El gobierno nacional habilitó a San Luis y otras ocho provincias para gestionar y concesionar tramos de rutas nacionales bajo un nuevo esquema de obra pública por peaje. La medida busca descentralizar el mantenimiento y financiamiento de la infraestructura vial mediante inversión privada o mixta.

El tramo que entra en este esquema en San Luis incluyen la ruta nacional 7 que comprende el corredor principal del sistema en la provincia. En ese sentido se avanzó específicamente en la prórroga de la concesión del tramo entre Justo Daract y Desaguadero (Autopista de las Serranías Puntanas) .

También se incorporó en el decreto de habilitación la ruta nacional 8 que junto con la ruta 7, forma parte de la Red Federal de Concesiones, que abarca corredores estratégicos para la logística y el comercio regional.

En total, las obras y concesiones bajo este nuevo marco alcanzarán unos 720 kilómetros de rutas nacionales dentro del territorio puntano.

En el nuevo esquema existe la delegación temporal por la cual, la provincia recibe una delegación "funcional, limitada y revocable" para administrar y reparar estos tramos por un plazo de hasta 30 años. Mientras, el Estado nacional mantiene la titularidad de los caminos y la jurisdicción federal, y supervisará los contratos a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

En cuanto al financiamiento, el mantenimiento y las mejoras se financiarán con el cobro de peajes, cuyos fondos deben reinvertirse exclusivamente en el tramo concesionado.

Para el Tramo Cuyo (RN 7), la presentación y apertura de ofertas está prevista para el 18 de mayo de 2026. Las empresas concesionarias solo podrán cobrar la tarifa plena una vez finalizadas las obras iniciales de puesta en valor durante el primer año.

La ruta nacional 7 es el principal corredor incluido dentro del territorio puntano. El gobierno nacional confirmó que esta vía formará parte del nuevo sistema de concesiones con cobro de peaje, destinado a financiar obras de mantenimiento, mejoras estructurales y la instalación de nuevas estaciones de cobro.