La NASA difundió impactantes imágenes de la Tierra tomadas desde la misión Artemis II

La NASA compartió las primeras imágenes de la Tierra captadas por la tripulación de la misión Artemis II desde la nave Orion, en pleno viaje hacia la Luna, en un hecho histórico para la exploración espacial.

Las fotografías muestran al planeta en toda su dimensión, con continentes como África y Europa claramente visibles, además de fenómenos como auroras boreales y reflejos de la luz solar sobre la atmósfera.

Imágenes irrepetibles. Foto: NASA.

Las imágenes fueron tomadas durante los primeros días del vuelo, luego de que la nave abandonara la órbita terrestre y se dirigiera al espacio profundo tras la maniobra de inyección translunar.

Las capturas también permiten observar la curvatura completa de la Tierra y la división entre el día y la noche, así como luces urbanas visibles desde el espacio, lo que generó asombro entre los propios astronautas.

La Tierra, desde el espacio. Foto: NASA.

Desde la NASA destacaron que estas imágenes no solo tienen valor científico, sino también simbólico, ya que ofrecen una perspectiva única del planeta en el marco de la primera misión tripulada hacia la órbita lunar desde 1972.

El planeta, bajo una imagen inigualable. Foto: NASA.

El registro forma parte de una etapa clave del viaje, en el que la tripulación continuará su trayecto durante varios días hasta alcanzar la Luna, en una misión que busca sentar las bases para futuras exploraciones humanas en el espacio profundo.

Agencia Noticias Argentinas.