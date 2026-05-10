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Fútbol internacional

El Barcelona le ganó en el clásico al Real Madrid y se consagró campeón de La Liga

El conjunto blaugrana consiguió su vigésimo noveno título de liga española.

Por redacción
| Hace 3 horas
Rashford anotó uno de los goles del Barcelona. Foto: NA/Redes.

El Barcelona le ganó 2-0 al Real Madrid en condición de local, por la trigésimo quinta fecha de LaLiga de España, y se consagró campeón para dar la vuelta olímpica en la cara de su histórico rival.

 


Los autores de los goles el inglés Marcus Rashford y el español Ferrán Torres, ambos en la primera mitad.

 


Agencia Noticias Argentinas. 
 

 

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