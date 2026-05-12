El país se unió en defensa de las universidades; masiva movilización en Buenos Aires

En lo que representa la cuarta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión actual, estudiantes, docentes y científicos se manifestaron masivamente este martes 12 de mayo.



La convocatoria, impulsada por el CIN, la FUA y sindicatos, puso el foco en el incumplimiento de las normativas vigentes y el desfinanciamiento que pone en jaque el funcionamiento básico de las casas de altos estudios.



Defensa de la legalidad y el futuro



Los referentes universitarios hicieron hincapié en que la situación no es solo presupuestaria, sino institucional. Franco Bartolacci, presidente del CIN, enfatizó que la Ley de Financiamiento es una herramienta razonable que garantiza la movilidad social sin comprometer el equilibrio fiscal. Asimismo, se denunció la falta de acatamiento a los fallos judiciales que ordenan recomponer salarios y becas.



Democracia y justicia social



Desde el escenario, se advirtió que el desconocimiento de las leyes aprobadas por el Congreso y la restricción del derecho a la protesta representan una amenaza directa al Estado de Derecho.



Los rectores señalaron la importancia de mantener un sistema que permita a los hijos de trabajadores acceder a profesiones de grado y que la ciencia argentina siga liderando proyectos tecnológicos y sanitarios.



Manifestaciones originales y federales



La jornada estuvo marcada por una fuerte carga simbólica, con carteles que ironizaron sobre la gestión oficial y representaciones artísticas en defensa de la ciencia nacional.



Mientras en Buenos Aires la multitud entonaba el himno frente a la Casa Rosada, en provincias como San Luis las marchas también registraron una concurrencia histórica en ciudades como Villa Mercedes, Villa de Merlo y la capital, consolidando un reclamo de alcance nacional.