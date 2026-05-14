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Colecta solidaria

Campaña de invierno en el merendero Rayito de Sol: cómo ayudar

Graciela "Kitita" Merenda apela a la solidaridad de los puntanos para juntar abrigos y alimentos.

Por redacción
| 14 de mayo de 2026
El merendero redobla sus esfuerzos para acompañar a las familias. Foto: Graciela "Kitita" Merenda.

El invierno es cruel y golpea con fuerza a quienes menos tienen. En el corazón del barrio República, el merendero Rayito de Sol redobla sus esfuerzos para que ninguna familia quede desprotegida frente a las inclemencias del tiempo. 

 


Su referente, Graciela "Kitita" Merenda, lanzó un desesperado pedido de ayuda a toda la comunidad de San Luis: se necesitan con suma urgencia mantas de todos los tamaños, abrigos, calzado de todos los números, gorros y bufandas.

 

 

El merendero brinda alimentos, contención, educación, entre otros tipos de asistencia. Foto: Graciela Kitita Merenda. 

 


La labor en el merendero es incansable, un trabajo que se realiza de lunes a lunes asistiendo y acompañando a los vecinos. "Todo nos sirve", explica Kitita, quien también solicita telas, lana, hilos y agujas para confeccionar colchas, además de colchones y mercadería. 

 


En este contexto de emergencia, incluso electrodomésticos como lavarropas o secarropas son vitales para asistir a personas operadas que no pueden realizar tareas pesadas. Cada donación es un abrazo necesario para enfrentar el frío. 

 

 

El merendero trabaja a pulmón, con la ayuda de mucha gente solidaria que aporta su granito de arena a la causa. Foto: Graciela "Kitita" Merenda. 

 


Quienes deseen colaborar pueden acercarse al barrio República, Manzana 41, Casa 1, o comunicarse al 2644620415 (Kitita).
 

 

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