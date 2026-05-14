Campaña de invierno en el merendero Rayito de Sol: cómo ayudar
Graciela "Kitita" Merenda apela a la solidaridad de los puntanos para juntar abrigos y alimentos.
El invierno es cruel y golpea con fuerza a quienes menos tienen. En el corazón del barrio República, el merendero Rayito de Sol redobla sus esfuerzos para que ninguna familia quede desprotegida frente a las inclemencias del tiempo.
Su referente, Graciela "Kitita" Merenda, lanzó un desesperado pedido de ayuda a toda la comunidad de San Luis: se necesitan con suma urgencia mantas de todos los tamaños, abrigos, calzado de todos los números, gorros y bufandas.
La labor en el merendero es incansable, un trabajo que se realiza de lunes a lunes asistiendo y acompañando a los vecinos. "Todo nos sirve", explica Kitita, quien también solicita telas, lana, hilos y agujas para confeccionar colchas, además de colchones y mercadería.
En este contexto de emergencia, incluso electrodomésticos como lavarropas o secarropas son vitales para asistir a personas operadas que no pueden realizar tareas pesadas. Cada donación es un abrazo necesario para enfrentar el frío.
Quienes deseen colaborar pueden acercarse al barrio República, Manzana 41, Casa 1, o comunicarse al 2644620415 (Kitita).
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