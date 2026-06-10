San Luis y el derecho a la salud: cuando el abandono estatal se vuelve deshumanización

El acceso a la salud en San Luis se ha convertido, desde diciembre de 2023, en un privilegio de unos pocos. El Gobierno provincial viene ignorando un derecho tan elemental como humano, y aunque esta columna podría sustentarse en incontables argumentos jurídicos para demostrar las violaciones legales por parte del Estado, el foco aquí es más triste y profundo: evidenciar el abandono explícito.



No estamos ante un escenario de mera impericia. Si hubiera impericia, se podría inferir que no hay mala intención, sino ignorancia al ejecutar políticas públicas o falta de creatividad. Pero en la salud pública de la provincia los hechos muestran una concreta razón de abandono. Cuando la sociedad advierte que la gente está sufriendo y hay buena intención, el rumbo se corrige; pero cuando las deficiencias se sostienen y profundizan, el drama se vuelve atroz.



La cotidianeidad del sistema es desoladora. Para sacar un turno hay que pasar madrugadas enteras a la intemperie, muchas veces con la frustración de llegar a la ventanilla y escuchar que ya se acabaron. Para recibir una vacuna hay que atravesar trabas burocráticas o, en el peor de los casos, depender del humor de la mesa de entradas. Los pacientes lidian con fechas estrambóticas: van por una dolencia y les piden análisis completos que tardan semanas en concretarse. Mientras tanto, el cuerpo no espera; la salud no entiende de dilaciones.



Cuando se trata de urgencias, la gente junta plata de donde no tiene para pagar un estudio privado. Pero hay casos paradigmáticos donde se depende del Estado para vivir o morir, y la postura oficial es el abandono. Y el abandono es, de alguna manera, muerte. Y la muerte no es solo física, también hay una muerte del humanismo.



Para la gestión actual, la salud parece ser una incomodidad. Si pudieran borrar de la memoria colectiva que la salud es un derecho ganado a través de luchas históricas, lo harían. La escala de prioridades estatales resulta alarmante: vale más el presupuesto destinado a un canal público o a las bicicletas TuBi para comprar voluntades que las necesidades urgentes de los hospitales. En las fachadas y en las "chiquiteces" se dilapidan recursos esenciales.



Mientras tanto, en el interior de la provincia las especialidades directamente no existen. Las mujeres están libradas al azar, como si no pudieran enfermarse o embarazarse; y cuando lo hacen, deben gastar dinerales para trasladarse a la ciudad. Solo por citar un ejemplo, pero hay miles.



El puntano está abandonado a su suerte, sumergido no solo en una realidad de desempleo y sueldos indigentes, sino también en un sistema sanitario mediocre. Lo poco que funciona es gracias a los profesionales que, por pura vocación, sostienen la dignidad del sistema. El resto queda librado a un azar perverso. Esto no es una discusión de política; se trata, lisa y llanamente, de elegir entre la humanidad o la deshumanización. El gobierno de Poggi parece tener esa respuesta aceitada.