La Copa Dando La Nota lanzó el primer álbum de figuritas del fútbol infantil de San Luis

Por primera vez en la historia del fútbol infantil de San Luis, un campeonato cuenta con su propio álbum oficial. Foto: Gentileza.

La segunda edición de la Copa Dando La Nota superó todos los récords de convocatoria y se afianzó con fuerza en el calendario deportivo de la provincia. Sin embargo, más allá de los partidos y la competencia de la que participaron chicos de las categorías 2012 a 2018, lo que verdaderamente transformó este certamen en un hito histórico fue una propuesta innovadora fuera de la cancha.

El álbum, un furor. Foto: gentileza.



Por primera vez en la historia del fútbol infantil de San Luis, un campeonato cuenta con su propio álbum oficial. La iniciativa convirtió a los más de 600 jugadores en los verdaderos protagonistas de una colección de figuritas, permitiendo que cada uno de ellos tuviera su propio cromo para pegar e intercambiar.

Las familias compartieron con los más chicos. Foto: gentileza.



La entrega del álbum se realizó hace apenas una semana y desató un furor absoluto entre los pequeños deportistas, padres, madres y abuelos. Las familias acompañaron con profunda emoción el clásico ritual de abrir los paquetes y organizar los intercambios, uniendo a distintas generaciones bajo el orgullo de ver a los chicos retratados en una publicación de este nivel.

Todos felices con las figuritas. Foto: gentileza.



Con esta innovadora apuesta que quedará guardada para siempre en el recuerdo de los participantes, la Copa Dando La Nota demuestra que su objetivo trasciende los resultados del marcador. El torneo no solo reafirma su constante crecimiento en la región, sino que consolida su identidad al generar experiencias humanas y afectivas imborrables para todo el fútbol puntano.

