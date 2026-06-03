Impulsan un régimen para retener el talento tecnológico y fortalecer a las empresas

El Senado provincial recibió el proyecto de ley “San Luis Tech”, una apuesta a crear un Régimen Provincial de Fomento a las Empresas de Base Tecnológica (EBT) para impulsar innovación, fortalecer la economía del conocimiento y generar empleo calificado en la provincia.

La iniciativa plantea beneficios fiscales, herramientas de financiamiento y mecanismos de articulación con universidades y organismos científicos. El objetivo es claro: promover la radicación y consolidación de emprendimientos tecnológicos en San Luis, incentivar la investigación aplicada y abrir oportunidades laborales para profesionales locales.

Uno de los puntos fuertes es el origen. El proyecto surgió de propuestas e inquietudes acercadas por jóvenes vinculados al ámbito universitario y tecnológico, que aportaron ideas y experiencia sobre los desafíos de la provincia en desarrollo productivo y empleo calificado. Ese insumo fue analizado y adecuado técnicamente para convertirlo en una propuesta legislativa integral.

“La política no tiene que tener la soberbia de creer que todas las respuestas están dentro de la política. Muchas veces las mejores ideas están en nuestros jóvenes, en nuestras universidades y en quienes trabajan todos Los días pensando soluciones para el futuro. Nuestra responsabilidad es escucharlas, construir consensos y transformarlas en políticas públicas concretas”, señaló el senador provincial Hugo Olguín, uno de los impulsores.

Desde el bloque remarcaron que San Luis Tech se encadena con San Luis Innova, la iniciativa anterior orientada a inteligencia artificial, datos, transformación digital y modernización del Estado. “Necesitamos una provincia que no solamente forme profesionales, sino que también genere oportunidades para que puedan crecer, emprender y desarrollar sus proyectos aquí. El desafío es transformar el conocimiento en empleo, innovación y desarrollo para San Luis”, expresó el legislador por Chacabuco.

Ahora la propuesta pasa a las comisiones del Senado para su tratamiento. La apuesta es de largo plazo: retener talento local, fortalecer el ecosistema tecnológico y avanzar hacia un modelo de desarrollo basado en conocimiento, innovación y capacidad emprendedora sanluiseña