Apretado balotaje: Sánchez se ilusiona con llegar a la presidencia de Perú

El candidato oficialista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, aventajaba a la desafiante opositora, Keiko Fujimori, por escaso margen, según los últimos cómputos.

Los porcentajes eran de 50,066 para el primero y de 49,934 para la postulante de la derecha, según números de las 8:35 de este martes, publicados por el diario El Comercio de Lima.

¿La clave del desempate?

Por otra parte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzaba en las últimas horas en el procesamiento de todas las actas provenientes de distintos puntos del país y del extranjero, ya se perfila que más de 1,500 de ellas habían sido observadas e iban a recorrer un camino por los órganos de justicia electoral.

Esas actas contienen votos que, tal como apuntan especialistas, podrían terminar siendo decisivos para la definición del resultado de la segunda vuelta.

Se trata de actas que, al llegar a los centros de cómputo de la ONPE, presentan alguna inconsistencia y, por lo tanto, no pueden ser contabilizadas, por lo que son observadas, explica el informe del diario mencionado.

A partir de esas observaciones, comienza un complejo procedimiento judicial; entretanto, otro factor que podría resultar clave para el desempate, estaría dado por el voto en el exterior.

La opinión de un politólogo

El politólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Alejandro Mejía, advirtió que con la situación de empate técnico que arroja el conteo del balotje, en Perú, “el primer mensaje que deben en realidad” es el de “enarbolar las banderas de la gobernabilidad”.

“Necesitan tener mucho tacto político, porque estamos acostumbrados a dejar de lado al segundo lugar, y esto es algo que en el 2021 no se hizo en ningún momento: se mantuvo aislado a las fuerzas políticas que también compitieron, y no fueron parte del gobierno, y terminó acentuando más la crisis política”, comentó, entrevistado por un medio internacional.

Mejía afirmó que el conteo de votos de la elección de 2026 le recuerda a la de 2021, cuando un porcentaje de décimas (0.6%) separaba al izquierdista y ganador Pedro Castillo, de Keiko Fujimori.

“El gobierno de Castillo, hoy en prisión, estuvo marcado por la inestabilidad, que habría podido evitarse si hubiera tenido tacto político para escuchar al segundo lugar”, definió, entrevistado por RFI, otro sitio que fue consultado por la Agencia Noticias Argentinas para la elaboración de este informe.

Y añadió: “Entonces, sea Roberto Sánchez, o sea Keiko Fujimori, tiene una labor de autocrítica, pero también pensando en lo que la ciudadanía exige, que es hacer política, negociar, transar con esas fuerzas, pero también tener un gobierno de ancha base, donde se convoque al que quedó en segundo lugar, porque de alguna manera representa las preferencias electorales de un sector de la población que también quiere ciertos cambios y que deben ser incorporados en la agenda pública”.

Otra voz

La búsqueda de la estabilidad política también dependerá de la relación que tendrá el Ejecutivo con el Legislativo donde tanto Fujimori como Sánchez pueden encontrar una buena relación con los legisladores, según opinó a su turno el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent.

“El candidato Sánchez tiene un número alto de congresistas y tiene posibles aliados que creo le permiten vetar unas vacancias fáciles, pero en la dinámica de desgaste de conflicto tiene mayor peligro, y además, diría, le va a costar más mantener su coalición. Keiko Fujimori tiene más control sobre el Congreso, tiene más número de congresistas, y diría que también más presencia en las instituciones que controlan al Ejecutivo y al Congreso. Entonces no necesariamente es algo bueno, si es que se puede convertir en abusos o persecución de oponentes. Depende cómo uno lo mire”, detalla Dargent.

Sánchez aventajaba a la derechista Keiko Fujimori, con poco más del 95% de las actas escrutadas tras las elecciones presidenciales del domingo y, según la ley, el próximo presidente de Perú deberá asumir el cargo el próximo 28 de julio.