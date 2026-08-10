Peajes que suben y rutas que siguen rotas: el malestar crece en San Luis

El aumento de los peajes y el estado de las rutas se volvió uno de los temas que más levanta temperatura en San Luis. Y no es para menos, porque hay posturas cruzadas entre la oposición, los usuarios y el gobierno provincial.

Lo que más se escucha en la calle es el enojo por los aumentos. Conductores, transportistas y varios medios vienen denunciando que las subas que aplica el Ente Control de Rutas, en la gestión de Claudio Poggi, han sido muy fuertes y muy seguidos. Recalcan que no tienen nada que ver con la realidad que vive la gente, donde el sueldo o el flete no alcanza y sin embargo el peaje te sube igual.

El otro gran reclamo, es el estado de las rutas. La gente paga más caro, pero cuando sale a la ruta se encuentra con lo mismo de siempre: baches enormes, banquinas destruidas, tramos sin luz y la pintura del asfalto que ya casi no se ve. Y eso se pone peligroso mal cuando llueve o hay neblina, porque manejar así es jugarse la vida.

El comentario que se repite es "si me van a cobrar más, que al menos arreglen". Los que viajan todos los días por trabajo, por estudio o para llevar mercadería sienten que el peaje ya no es solo un gasto. Es una preocupación porque no saben con qué se van a encontrar en el camino.

Desde el Gobierno dicen que los aumentos son para poder mantener y hacer obras. Pero del otro lado la respuesta es clara: todavía no se ven.

En San Luis todo es ruta. Para ir al médico, para vender, para visitar a la familia. Por eso este tema pega tan fuerte en el bolsillo y en la seguridad de los puntanos y las puntanas.