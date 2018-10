Juana Koslay incorporó 25 contenedores para la recolección de residuos

La Municipalidad de Juana Koslay adquirió 25 nuevos contenedores para la recolección de residuos que la próxima semana serán distribuidos en distintos barrios de la "Ciudad Verde". Además la Comuna también compró un segundo camión recolector de residuos urbanos, con un sistema de compactación moderno. Señalaron que ambas inversiones fueron realizadas con fondos propios y que totalizaron los 4.500.000 de pesos.

El secretario de Servicios Públicos de la Comuna, Marcelo Gil Garro, precisó que “para los recolectores es muy práctico, porque los contenedores se levantan con el sistema que tiene el camión recolector. Sin dudas que optimiza la labor y mejora el servicio”.

“Estamos haciendo una inversión importante. Esto nos permite seguir apostando a nuestro objetivo de mantener la política de limpieza de la ciudad con la premisa de mejorar la calidad de vida de los koslayenses", manifestó el intendente Jorge “Toti” Videla.

El mandatario municipal también solicitó a los vecinos respetar los horarios de recolección y cuidar los nuevos recipientes, no arrojando en ellos escombros, ramas o residuos voluminosos. “Trabajamos en conjunto con los contribuyentes en la concientización”, manifestó.

Videla adelantó que en las próximas semanas la ciudad sumará más equipamiento. "Además del segundo camión de recolección de basura, también hemos adquirido dos camionetas modernas. Una es para que traslade al cuerpo de inspectores. A la otra le instalaremos una hidrogrúa para realizar trabajos de poda", precisó.

"El compromiso fue administrar el pago de las tasas de los usuarios, ponerse a trabajar y todo lo que estaba tercerizado pasó a hacerse por gestión municipal. Así bajamos muchos los costos. De esta manera tenemos un Municipio equipado con la mejor calidad y tecnología", afirmó.

Según el jefe comunal, a pesar de la crisis económica nacional la recaudación de la Comuna aumenta día a día. "Para nosotros es buena señal. Significa que los contribuyentes nos están acompañando y coinciden con las medidas que estamos tomado", señaló.

Durante el invierno, el Municipio realizó trabajos en la planta potabilizadora de la ciudad para que no falte agua durante el próximo verano. "Hicimos una inversión de más de $ 1.200.000 con la instalación de dos bombas, reforzando la infraestructura que ya estaba disponible. Creo que en esta temporada no vamos a tener problemas. Igualmente los vecinos no la deben derrochar", explicó.

En junio, la Comuna invirtió más de $5.500.000 en equipamiento. Compraron veinte motoguadañas, ocho motosierras, dos motosierras para poda en altura, dos sopladores para hojas, vestimenta para las cuadrillas de bacheo, un camión compactador para recolección de residuos y otro 4x4 para el mantenimiento de la red cloacal. Además adquirieron dos camionetas doble tracción, dos carros de seis metros para residuos verdes y un tanque regador para las calles de tierra.

"Lo importante es que todo lo comprado se ha hecho sin deuda y por gestión municipal. Con este nuevo equipamiento estamos jerarquizando el área de servicios públicos", destacó Videla.