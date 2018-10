Realizarán una peña para un nene con parálisis cerebral

Soledad Álvarez apeló a la solidaridad de quienes se rodea cotidianamente para ayudar a su hijo Andrés, de tres años y medio. “Vivo a tres cuadras del Club La Merced y por años trabajé en un negocio al frente”, dijo del espacio ubicado en calle Lafinur, entre 25 de Mayo y Balcarce. Ese será el lugar que consiguió para organizar una peña el próximo domingo con el fin de recaudar fondos para ayudar a su pequeño, que sufre parálisis cerebral y epilepsia refractaria.

"Cuando surgió esto de la peña, decidí arrimarme a ver qué posibilidades había y no hubo ningún problema”, recordó la madre. “Tenemos que buscar sillas, ya que el club no dispone”, agregó en plena organización del evento. “La idea es que se sumen todos aquellos que quieran participar”, remarcó y dijo que por ahora ya tiene como artistas participantes a Raíces de mi Esperanza, Leyenda Nativa, Los Ángeles de la Cumbia, Dana Azcurra, Volver en Guitarra, Danfer, Julián Manrique, Vaivén, Savia Nuestra, Tobías Lucero y el ballet Flor de Ceibo. Además habrá comida, bebida y sorteos.

Álvarez pide colaboración también para conseguir chorizos, pan y bebidas y todo aquel que quiera hacerlo puede contactarse a su celular 2664 210914. Al mismo número se puede acceder a los bonos contribución de 50 pesos.

Un accidente fue lo que provocó los padecimientos en Andrés. “Hace dos años se cayó en una fosa en un lavadero de autos. Se ahogó y le quedaron esas secuelas, por falta de oxígeno del cerebro”, recordó.

El año pasado buscando alternativas para tratar a su hijo, se contactaron con el doctor Eduardo Celi, asentado en La Plata, provincia de Buenos Aires. “Es un tratamiento que se puede repetir solamente una vez al año”, aclaró. Este consiste en inyectar vía endovenosa, células madre extraídas de su mismo organismo.

“Es experimental, es por eso que no los cubren las obras sociales”, detalló. Para la madre las mejoras en su hijo fueron “increíbles”. “Antes no sonreía, convulsionaba hasta 60 veces diarias, no te demostraba nada, y después del primer implante, empezó a balbucear, sonríe cuando juega, demuestra con llanto y con risa lo que quiere y lo que no”, enumeró.

Actualmente el costo del tratamiento y estadía ronda los 100 mil pesos. “La idea es juntar esa cifra con la peña y los eventos que se puedan hacer de acá a noviembre”, agregó Álvarez, que dijo que tienen como fecha estimada los primeros días de diciembre.