Alegrías y penas del corazón: Juan Vega y la EFI Juniors

Juan Francisco Vega nació hace 53 años en el barrio Belgrano de Rosario, Santa Fe. Llegó a San Luis contratado por Pedro "Perico" Benoza para jugar en Sportivo Estudiantes, club del cual él, era presidente. Mucho peregrinaron los "albiverdes" para encontrar un marcador de punta y lo encontró en Rosario, Juan tenía 20 años (nació el 20 de marzo de 1965) y ya había jugado en primera división de la Asociación Rosarina de Fútbol y en la selección juvenil. Era un buen proyecto y asomaba como uno de los puntales que el club sanluiseño quería formar.



Juan recuerda que don Perico, nunca le hizo faltar nada, y lo trató siempre como a un hijo. Su experiencia -pese a su juventud- se puso de manifiesto apenas pisó el campo en "El Coliseo", y por años fue titular, varias veces. Fue campeón del fútbol doméstico y jugó varios regionales transitando distintos escenarios, en buena parte del país, formando equipo con Daniel Giachi, Carlos Sosa Falcioni, los hermanos Simioli, Raúl Bautista, "El Cepillo" Escudero, Eduardo Quevedo, Jorge "Coqui" Abdala,

"Pato" Gatto, Marcos "El Chino" Benítez y en el banco Ricardo "Richard" Barloa. "La verdad, era un equipazo y con mucho hambre de gloria y de triunfar".



Juan recuerda que había hecho las inferiores en Rosario Central y que un amigo de don "Perico" Benoza fue el contacto directo para que viniera a San Luis. "Vine de paseo y me quedé 33 años. Soy más puntano que rosarino, se apura en aclarar. Nunca imaginó que ingresaría en la historia grande del fútbol de San Luis, no solo por sus condiciones humanas y futbolísticas, sino por haber sido uno de los fundadores de la primera escuela de fútbol infantil; EFI San Luis.



"Nunca imaginé que terminaría de formarme como jugador y como persona en San Luis. Humildemente acá hice mi carrera, formé mi familia y mis hijos son sanluiseños". "¿Qué más puedo pedirle a San Luis que me dio todo?", se pregunta.

Vega dice que tuvo una infancia muy dura y que su casa era muy humilde, vecino de los hermanos Killer (Alfredo, Daniel y Mario) y compañero de Daniel en las inferiores de Rosario Central. "Recuerdo que con el dinero que me dio Benoza, mejoramos varias cosas de la casa en Rosario para que ellos pudieran tener una mejor calidad de vida, ya que mi padre se había quedado sin trabajo en la fábrica de hacer botellas".



Juan Francisco Vega se fue a jugar en Juventud Unida Universitario junto a Raúl "El Nene" Bautista y Jorge Silas. En ese equipo estaban "El Negro" Daniel Gil, Roberto Sepúlveda, Lépori, el técnico era su padre Luis.

"Tuve varios técnicos en mi carrera, Barloa, Víctor Sosa, Lépori y Rubén Ambroggi pero el que más me marcó fue Eduardo Curia, era muy didacta y gran motivador y si no tuvo mejor suerte en San Luis, fue porque nosotros éramos muy burros.



Siempre trato de poner su impronta en mis equipos. Además fue muy buena persona", agrega.



Juan que se destaca por su humildad, fue homenajeado por la Liga Sanluiseña de Fútbol al instaurar un torneo de fútbol infantil con su nombre. "Eso me llenó de orgullo, demuestra que uno ha hecho las cosas bien".

"Toda mi vida estuvo, y está ligada al fútbol, Diego Varela me llevó al club para dirigir la categoría 2005, necesitaban gente identificada con esos colores y aquí estoy".



"Me ofrecieron dirigir una categoría de AFA, pero yo no puedo. Soy empleado de comercio y estar en ese lugar lleva mucho tiempo". Estoy muy bien donde estoy. Son gente muy buena identificada con esos colores. Héctor Paredes el coordinador de todo el fútbol es una excelente persona y se preocupa por todo. Estudiantes está haciendo muy bien las cosas y yo me siento muy bien en ese lugar", dice con orgullo.



Juan Francisco Vega no puede dejar pasar por alto la oportunidad de hablar de EFI Juniors, entidad que lo tiene entre sus fundadores y permanente colaborador. "Nunca ocupé cargos en comisiones directivas, pero siempre estuve con ellos. La idea nació en Sportivo Estudiantes donde Carlos Sosa Falcioni, "El Mayonesa" o "El Payo" y yo, tuvimos la idea de armar equipos de fútbol infantil. Solo había Quinta y Cuarta división o se jugaban los torneos de baby, pero no oficial".



"El club dirigido por Humberto "Bocha" Torres, nos facilitó un espacio detrás del arco sur de 'El Coliseo' pero, al poco tiempo resultó chico, venían niños de todos los barrios. Junto a Jorge Sosa y Pedro Moyano nos fuimos a trabajar en el Club Atlético San Luis, propiedad del Ejército Argentino". asevera.



Según los registros, la primera comisión directiva estuvo integrada por Norma Durigutti; Juan Carlos Alcaraz, Nancy Bou, Francisco Pascuali, Reyna Ester Gatica, María Heredia, Jorge Quiroga, José Ramón Padrón, Jorge Rosales, Eduardo Muñoz, Raquel Benítez, Selva de Pérez, Ramón Lucero, Carlos Díaz, María Inés Gómez , Matilde Rosales, José Antonio Lucero, Miguel Ávalos y Jorge Miguel Contreras.



El objetivo del grupo fue armar una escuela de fútbol, con niños de hasta 15 años. Así se fue armando la escuela al tiempo lograron la Personería Jurídica y se la denomina EFI (Escuela de Fútbol Infantil San Luis).



Se incorporaron Rufino Alcaraz y Oscar Ortega que se suman a Vega y Catutti. La escuela se sostenía con los aportes de los padres que pagaban una pequeña cuota para el mantenimiento, (el cobrador era José Antonio Lucero). Con lo recaudado compraban pecheras y pelotas, y se les brindaba la merienda.



"Con el tiempo la EFI dejó el campo militar y, después de varias gestiones pasaron a jugar en el predio municipal de Puente Blanco, pero el gobierno provincial les cedió un sector de Las Chacras Experimental (hoy Parque de las Naciones)".

La institución no paraba de peregrinar. La EFI era un club ambulatorio, peregrinaba en distintos predios, hasta Pedro Orozco ofreció su casa en avenida Fuerza Aérea al 2800. Un gesto invalorable e inolvidable, difícil de igualar.



En una de las tantas reuniones y la eterna búsqueda de un terreno, los dirigentes decidieron pedir un terreno en comodato a las autoridades del aeropuerto sanluiseño. Aprovecharon que Aníbal Garro, uno de sus integrantes trabajaba en el lugar.



Fuerza Aérea les cedió en comodato, un predio de cuatro hectáreas por 90 años. Todo debidamente documentado en actas notariales.



“Vialidad Provincial hizo la limpieza y nivelación del terreno. Lanzamos la ‘campaña del ladrillo’, donde cada jugador tenía que traer un ladrillo. Llegamos a vender hasta 500 docenas de empanadas, nunca faltó la venta de locro y carne a la masa. Se hacían campeonatos de fútbol, truco, peñas y eventos, todo servía. Fue impresionante", agrega.



“Se cerró todo el predio, doné un frezzer, compramos hornos pizzeros, una cocina, heladeras y se continuó con el plan de obra; colocar el piso y hacer los revoques grueso y fino de todo el salón. Fue un trabajo muy duro”, puntualiza.

En 1989, la EFI tenía tres entrenadores, Juan fue el primer técnico y uno de los fundadores, a Juan Carlos Catutti y Oscar Ortega, se sumó Pedro Orozco y Guillermo D’Amico. El primer presidente-según los libros- fueron Ramón Alfredo Herrera, Miguel Ángel Ubieta, Aníbal Garro, Pedro Julio Grille, Miguel Ángel López, José Ocampo, Gerardo Alberto Domínguez, Alberto Sivelli, Omar Gutiérrez, Jorge Heredia, María Agustina Escudero y Néstor Páez entre otros.



"En la EFI éramos tan organizados que nunca faltó un acta o se hizo algo sin que toda la comisión lo supiera. Hasta los colores de la vestimenta de los jugadores tenían un significado".



"Por allí pasaron cientos de niños-jugadores demostrando que en el fútbol de San Luis hay buena 'pasta' para triunfar. Incluso con Rubén Civalero fuimos a jugar a Rosario Central con las divisiones que dirigía Eduardo 'El Patón' Bauza y no desentonamos. Lo que pasa, es que al jugador de San Luis no le gusta entrenar y cree que se las sabe a todas. Una pena. Porque de esa manera se confunden y su carrera no pasa de jugar en San Luis".



Vega manifiesta que, “Pedro Higinio Moyano, niños con sus padres, ‘Chiche’ Lucero, José ‘Mellizo’ Lucero, Jorge Menguetti y los hermanos Nievas, entre otros, levantaron las paredes del salón principal que tiene más de treinta metros por unos quince de ancho, las paredes divisorias de la cocina, baños con duchas y vestuarios. Ese fue el inicio de una institución que marcó un antes y un después en el fútbol infantil. Hoy la realidad es otra".



Juan no lo dice, pero también jugó en Juventud Unida de La Paz, Mendoza (donde se retiró) y fue técnico de varios equipos de San Luis, entre ellos Defensores de Nogolí, a quien lo hizo ascender a primera A. Fue DT de la selección juvenil y del mismísimo Estudiantes.



Y cierra: "San Luis me dio todo y algún día quiero ser presidente de la EFI; es un sueño, y a veces los sueños se cumplen".