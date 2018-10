Pasta de campeón: Luciano ya da sus primeros pasos

Cuando Luciano Coppari jugaba al fútbol, demostraba un gran amor por la redonda y un fuerte compromiso con mejorar. Esa misma garra y tenacidad es la que hoy, a casi diez meses del accidente que lo dejó inmóvil y con graves secuelas neurológicas, le permite a "Lucho" plantarse en sus piernas fuertes y, ayudado de un bastón y de sus fisioterapeutas, empezar a dar sus primeros pasos en la clínica de Mendoza donde sigue en rehabilitación. Su papá Javier habló con El Diario y le contó que ya recuperó el habla, se alimenta solo y está ganando músculos y confianza en sus miembros.



"La ilusión, o el sueño, de que vuelva a caminar está cada vez más cerca. Está dando sus primeros pasos, anda con un bastón. Si bien no es fácil porque aún pierde el equilibrio y solo levanta y baja su pierna, hace movimientos con dificultad que antes no hacía", contó entusiasmado el papá.



Un día antes de Nochebuena, el joven de 17 años nacido en Justo Daract iba en el auto de unos amigos cuando chocaron. Fue el que se llevó la peor parte: los golpes lo dejaron con graves secuelas neurológicas, inmóvil y casi sin reflejos en una de las habitaciones del policlínico regional "Juan Domingo Perón". Por un momento, sus deseos de convertirse en futbolista se esfumaron. Lo habían convocado del club Rosario Central pero no pudo llegar.



El 5 de febrero fue traslado a la Fundación San Andrés, en la capital mendocina, donde continúa con una intensa rehabilitación y ya muestra grandes avances.



"Uno no toma dimensión de lo que significa, pero él tuvo que aprender a tomar agua, a comer, a hacer sus necesidades fisiológicas, todo de nuevo. Está muy motivado, entusiasmado, sigue con la ilusión de volver a jugar al fútbol. Cuando veo el esfuerzo que le pone, me emociona mucho. Tiene mucha fortaleza. Me dice que quiere salir de la clínica caminando. Los médicos lo sacan a dar una vuelta al patio, van pegados a él, es como cuando un niño aprende a caminar", comparó Javier.



El tratamiento requiere que el joven permanezca de lunes a viernes en la clínica con distintas terapias. Los primeros pasos los dio ayudado por un rot que, adherido a sus miembros y al torso, lo mantenía erguido. Pero en las últimas semanas lo reemplazaron por una especie de bicicleta fija con la que adquirió mayor fuerza en la pierna izquierda, y con la que obtuvo mejores resultados.



"Anteayer me dieron la noticia de que lo dejarían tener salidas transitorias, para que se entusiasme aún más. Podría venirse a casa a dormir y quedarse los fines de semana y feriados", contó el papá.

Javier indicó que Lucho no puede desprenderse de su pasión por el fútbol. "Me pregunta a qué club lo llevaré cuando salga de la clínica, pero yo le digo que primero tiene que terminar la rehabilitación, luego iremos los dos a entrenar y después veremos dónde jugará. Su hermano Facundo está siguiendo sus pasos en las inferiores de Godoy Cruz", contó Coppari.



El progreso en el tratamiento indicaría que podría salir caminando. "Dios existe, por ahí es un poco lento pero cumple con las cosas que pedimos. Ojalá vuelva a ser lo más independiente posible", rogó.