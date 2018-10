Programa "Tu Techo, Tu Tierra": rechazan el plan de cuotas que pretende la Municipalidad

La Municipalidad de San Luis anunció las adjudicaciones para los beneficiarios de "Tu Techo, Tu Tierra", que están anotados para tener un terreno en Granja La Amalia. Aseguraron que era un "anuncio muy esperado" por los inscriptos, aunque ellos no lo tomaron para nada bien. Muchos no estaban informados y mostraron su enojo al enterarse que pretenden cobrarles 60 cuotas de 4.800 pesos para la urbanización del predio, cuando el plan hablaba de gratuidad, según lo que habían firmado en un comienzo.



"El jueves comenzamos con la entrega de certificados de adjudicación para lo que es el programa 'Tu Techo, Tu Tierra'; que se ubicarán en Granja La Amalia", anunció Enrique Picco, secretario de Infraestructura municipal, y agregó: "Como estaba anunciado, se concretó la creación del fideicomiso "San Luis Progresa", que tiene la finalidad de financiar las obras de urbanización. El fiduciario es el Banco Supervielle, mediante 60 cuotas de 4.800 pesos, tal como fue acordado. Estas cuotas son indexables con el valor del salario del empleado público provincial, o sea que irá variando de acuerdo a ese índice. Esto es lo más viable que vimos. No podemos hacer la referencia con otro método. Es más complejo llevar adelante una indexación de una cuota que no sea a través de algo que está más estandarizado, como es el empleado público".



El Diario de la República se contactó con algunos de los 527 integrantes del plan, y en todos los casos mostraron un gran malestar por las condiciones impuestas por la Municipalidad. Eliana Busto manifestó que "nosotros no acordamos nada con ellos. Ellos nos habían ofrecido, en un primer momento, 48 cuotas de 6.500 pesos y, después, 60 pagos de 4.800 pesos.

Nosotros rechazamos las dos veces. Lo que nosotros firmamos es que la entrega del terreno era gratuita. Además, en las reuniones que tuvimos nunca nos dijeron que las cuotas iban a variar de acuerdo al salario del empleado provincial. No podemos pagar el alquiler de donde vivimos ahora, la urbanización del predio, y además la casa, porque la tenemos que construir nosotros".

En la misma línea opinó Graciela Ibáñez, quien se mostró sorprendida por la situación: "Nuestro abogado hasta ayer no tenía ninguna novedad sobre este tema. Este plan de cuotas fue propuesto hace mucho por el Municipio, pero nosotros no estuvimos de acuerdo. No hubo ningún pacto entre las partes, es una imposición por parte de la Municipalidad".



En la Comuna informaron que los beneficiarios que acepten las condiciones "deberán concurrir al fideicomiso a los fines de firmar el contrato de adhesión por el cual adquiere la posesión del terreno, y puede, mientras mantenga los pagos al día, comenzar la construcción. Hay cláusulas como la efectiva ocupación y el efectivo destino de vivienda para lo cual se previó. En el caso de no pagar hay distintas situaciones. Ante el mero incumplimiento o atraso en una cuota, no se rescinde el contrato, pero sí hay cláusulas que prevén una rescisión contractual", explicó Ignacio Campos, secretario municipal de Legal y Técnica. Para cumplir este paso obligatorio con el fideicomiso, tendrán entre 30 y 60 días de plazo.



Picco subrayó que el monto exigido es únicamente para la urbanización de Granja La Amalia. "Es decir que si de las 500 personas inscriptas, 200 no pagan, no se puede llevar adelante la obra", indicó. También informó que ya están haciendo los trabajos preliminares que constan del desmonte y las obras viales, para lo cual ya llevan un 90 y un 20% de avance, respectivamente.

El Municipio dividió a los beneficiarios del programa en los grupos A y B. El primero para Granja La Amalia, tal como estaba previsto en un comienzo. El segundo, disperso en distintos terrenos municipales, como el barrio La República. Indicaron que a este grupo ya se les entregaron las adjudicaciones también.



Con estos anuncios, para el secretario de Infraestructura, "la situación hoy estaría resuelta por parte del Municipio".



Este plan tiene problemas de larga data. Nació en 2011 con otro nombre, como un plan de vivienda en una promesa de campaña del actual intendente Enrique Ponce. Luego, en 2015, se rebautizó como "Tu Techo, Tu Tierra", para el cual los beneficiarios iban a tener un terreno gratuito en Granja La Amalia. Sin embargo, eso tampoco sucedió y, tiempo después, el Municipio les notificó que les iba a cobrar por la urbanización del predio, algo que desde el primer momento fue rechazado enérgicamente por los beneficiarios.