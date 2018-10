Un joven escritor del 1º de Mayo que crece entre poemas y sueños

“No soy una persona que tenga muchos sueños, pero soy quien los cumple por lo menos”, dijo en tono pausado, pero seguro, Luis Gabriel López Marcel, de 16 años, que vive junto a sus padres Enrique y Verónica en el barrio 1º de Mayo. Luis recibió a El Diario de la República el domingo a la mañana del Día de la Madre lluvioso y fresco. Él escribe poemas periódicamente desde los doce años, publicó un pequeño libro en el que recopiló algunas de sus creaciones y quiere ser médico. “Se trata de cómo yo miro al mundo y siempre se presenta con partes que le gustan a otras personas”, describió sobre su afición.

El muchacho es de estatura media, morocho y con una sombra de barba que le cubre la parte posterior de la cara, que siempre lleva una leve sonrisa. Iba vestido con un buzo azul y pantalones deportivos rojos. Su casa queda al costado de una iglesia metodista y al frente de la plaza de la vecindad. Ya dentro de su hogar, los gatos de la familia jugaban de fondo mientras se sentaba junto a sus padres en la mesa. De fondo se escuchaba una tele prendida. Era José, su hermano de 10 años, que descansaba en una de las habitaciones. En una de las paredes se veía una pequeña pizarra con horarios por día. “Todos nos preguntan para qué es. Son los horarios en los que sale de la escuela”, explicó Verónica.

"Madre Teresa de Calcuta" es el centro educativo al que asiste desde segundo grado cuando la familia vino de Córdoba para asentarse. Y para Luis es vital en su escritura. “Ese fue el lugar, donde estaba muy en el suelo, en la oscuridad y ahí me levanté. Siempre me han apoyado y ayudado. Me han enseñado a bailar, actuar y a cantar de vez en cuando. A la escuela entera le tengo estima”, dijo sin decidirse en nombrar a un solo profesor o compañero.

“Si ponés a una planta como el piquillín u otra planta como la rosa, yo tengo poemas que van con eso. Y si te sentís triste, te sentís identificado y si te sentís feliz también”, ahondó. “Rosal de rojo esplendor y los pétalos de sus flores caen a su alrededor. De rojo se tiñe el suelo y de verde, todo a su alrededor: lo único que se nota es el alma pura, brillante como el sol”, se puede leer de un poema llamado “Rosal de Sangre”, que publicó en “Alma Joven de la Puntanidad”, un libro en formato de folletín, que distribuyó de manera gratuita y que contiene alguna de sus creaciones.

“Primero era un pasatiempo escribir y mi profesor de lengua Sergio Alvarado, estaba armando su libro. Y pensaba, yo puedo decirle al profesor y mostrarle mis poemas. Me dijo, ¿qué tal si hacemos un libro?”, recordó. La primera presentación la hizo en los Intercolegiales Culturales del 2016. “Después tuvimos muchos tiempo para planificar todo, sacar las fotocopias, pasar todos los poemas y con la ayuda de muchos concejales, los profesores y mi familia pudimos hacer este libro”, contestó. Este año fue reconocido por el Concejo Deliberante como ciudadano destacado de San Luis por su aporte “a la juventud y a la sociedad”.

“Tengo el don de la diletración”, aseguró. “Es explicar muy bien algo que te dicen. Me di cuenta cuando mis profesores de catecismo, trataban de decirme toda la historia de la Iglesia y yo empezaba a leer. Lo leía, lo escuchaba, lo aprendía todo y cuando era la hora de explicar mis compañeros se trababan, mientras yo lo decía todo sin problemas”, detalló.

La iglesia fue donde comenzó a escribir en un principio para desahogarse. Además de la Biblia, empezó a leer libros de cuentos, fantasía y misterio. También audiolibros y rap. La mayoría de lo que lee lo consigue en la biblioteca de la escuela. En su casa conserva algunos de cocina, ciencias y matemáticas. “Cuando yo escribo trato de sacar algo que no quiero decir directamente, lo expreso en otras palabras para que suene mejor”, explicó. “De vez en cuando estoy aburrido y no tengo nada que hacer, me salen muy bien los poemas. Yo lo que quería era escribir canciones. Pero cuando lo hacía me sonaban a poemas”, agregó.

Luis remarcó que a raíz de su talento, nunca fue agredido o molestado por los estudiantes de su grado. “Mis compañeros son agradables. Les gusta joder. No es esa joda que te dicen que sos bueno en algo y te van a juzgar por eso. Son jodas divertidas donde te podés reír con ellos y ellos se ríen con vos”, afirmó. “Me ayudan también porque ellos son parte del ambiente, de mi inspiración. Yo los ayudo con los estudios”, describió.

“No puedo decir que está mal, ni tampoco puedo decir que está bien. Soy imparcial”, dijo consultado sobre la imagen negativa que algunos asignan sobre la zona oeste, que no solo incluye al 1º de Mayo, sino que también al 9 de Julio, San Martín y La República. “Nosotros ahora en la escuela estamos diciendo lo contrario. Yo y compañeros míos que hacen muchas actividades diferentes, estamos diciendo que acá se puede hacer de todo”, dijo con un dejo de orgullo.

“No soy de escribir, más allá que los datos de una obra”, comentó con una leve risa su papá Enrique, oriundo de Córdoba y que trabaja en la construcción civil y viaja todas las semanas a La Calera, para proveer a la familia. “Nunca esperamos que fuera a ser reconocido. Es muy bueno que pueda expresar los sentimientos de uno y los suyos por medio de la escritura y no como la juventud de ahora que está en la violencia”, respondió.

Su madre Verónica, nacida en Mendoza y criada en San Luis, fue quizás la responsable de cultivar el talento de Luis. “Me encanta leer, escribir, nunca he tenido tiempo y a mi mamá también le gusta. ‘Va a escribir, va a cumplir mi sueño’, recuerdo que me dijo la abuela”, dijo la mamá.

Ahora Luis ya piensa en su futuro y comenzó a leer sobre maniobras de autorescate y respiración boca a boca. “Me gustaría hacer medicina y escribir en mis horas libres”, resumió, con una sonrisa y una de sus libretas en la mano.