Fabricio Pezzini obtuvo la victoria en Río Cuarto

El conjunto de emociones que experimentamos a diario son las que determinan la condición de ser humano. No hay nada malo, al contrario, es lo que le da valor a la vida: alegría, gratitud, serenidad, esperanza, orgullo, diversión, inspiración, asombro y amor son indispensables para estar bien.



Todas juntas generan un sentimiento de bienestar, sentimiento que experimentó el fin de semana Fabricio Pezzini tras ganar su segunda carrera desde que corre en el Turismo Nacional.



"Fue un fin de semana muy particular. Estaba tranquilo porque sabía que me iba a ir bien. Fue el Día de la Madre y estaba con mi mujer y mi mamá. Corrí en mi ciudad natal, con todos los recuerdos de mi viejo a flor de piel. Fue increíble, un triunfo que no olvidaré jamás", sintetizó Pezzini.



Ésta fue la 141ª presentación en la Clase 3 del TN de Fabricio y sin lugar a dudas demostró un poderío abrumador.



"Me encontré con un auto muy competitivo, en los entrenamientos quedé segundo y en la clasificación, decimosegundo. En la serie hice una buena maniobra, que fue clave para poder largar adelante la final. Creo que este triunfo tiene un valor agregado, el hecho de clasificar 12º y terminarlo ganando le da un mayor condimento. Sentí que hice una buena estrategia, no me apresuré en ningún momento.

Hice mi carrera, inteligente, me tiré a pasar cuando me sentí cómodo, iba muy seguro arriba del auto", relató el vencedor. En la semana previa a la carrera, su esposa Cintia le dijo que lo notaba demasiado tranquilo y que siempre que lo está, le va bien.



"Hablamos mucho con mi esposa en las previas de la carrera y después también. Cuando me hizo esa observación le dije que íbamos a ganar, tenía ese presentimiento. Luego de la clasificación, y eso que terminó decimosegundo, sabía que el triunfo era muy posible, por el potencial del auto".



Puede decirse que fue profeta en su tierra, ya que Fabricio nació en el "Imperio Cordobés", pero su corazón está en San Luis, ciudad donde vive hace muchos años y donde casualmente el TN disputará la próxima fecha de la temporada, la penúltima del calendario.



"Qué puedo decir de la carrera en el 'Rosendo Hernández', es un circuito que me encanta y lo conozco muy bien, allí se verá una carrera diferente, más pareja y con más protagonistas adelante. A nosotros no nos queda otra que seguir descontando puntos, y la única forma es estar entre los cinco primeros. En San Luis vamos a venir con 30 kilos de lastre, no es tanto, creo que vamos a seguir siendo competitivos", sentenció el puntano, quien además se atrevió a dar un pronóstico: "Creo que vamos a estar entre los cinco mejores, lo ideal sería llegar adelante de Leonel Pernía para estar en la última fecha con chances de seguir peleando el título. Lamento los abandonos de La Pampa y La Plata, si no otro sería el presente, pero vamos a dar pelea hasta el final".



La carrera en suelo puntano será otra historia, por ahora Fabricio disfruta de la meta alcanzada en Río Cuarto. Es feliz.