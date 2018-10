Presupuesto: con escándalo, el oficialismo obtuvo dictamen y hoy se debate

Los cambios en el proyecto

-Fondo "compensador" a municipios por la quita de subsidios al transporte urbano de pasajeros: 6.500 millones de pesos para amortiguar parcialmente el traspaso de la política de subsidios a las jurisdicciones locales, tras la quita de recursos por 43.000 millones de pesos.

-Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el Gobierno pretendía restringir las condiciones de acceso a esa prestación (equivalente al 80% de una jubilación mínima), impidiendo que los beneficiarios puedan al mismo tiempo trabajar.

El oficialismo dejó sin efecto la medida, y los beneficiarios de la PUAM podrán tener ingresos extra a través del monotributo social, de manera tal de seguir haciendo aportes a la seguridad social hasta completar la cantidad de años exigidos para acceder a una jubilación ordinaria.

-Supresión del artículo 53 sobre reestructuración de deuda: era muy resistido por la oposición, ya que preveía otorgarle a la Secretaría de Finanzas atribuciones para realizar canjes a condiciones de mercado sin autorización parlamentaria.

-Exención definitiva de los impuestos a los vinos espumantes.

-Partidas extra: se destinaron refuerzos presupuestarios para el Conicet (500 millones de pesos), INTA (500 millones), Secretaría de Cultura (500 millones), Sedronar (100 millones), y Plan de Lucha contra la Violencia de Género (30 millones adicionales).

-Retenciones: reducción del 33 al 30% del tope de derechos de exportación a la soja; se mantiene el 12% para el resto de los productos. El plazo se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2020.

-Plus patagónico: el oficialismo había aceptado eliminar el recorte en el plus que cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares en la Patagonia por zona desfavorable. El plus es del 20% en jubilaciones y pensiones, y un 10% en asignaciones.

-Ganancias: como se anunció dos semanas atrás, se mantienen las exenciones especiales que los empleados públicos del Poder Ejecutivo podían realizar por distintos ítems en varias provincias.

Los artículos 86 y 87, ahora borrados, anulaban las deducciones que podían hacer los empleados públicos en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional y desarraigo.