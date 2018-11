El Senado de la Nación debate el Presupuesto 2019 del oficialismo

La sesión especial empezó a las 14:25 y estiman que se votaría en la madrugada del jueves. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados.

Más de 40 oradores se anotaron para exponer durante la sesión especial, este miércoles, en la que se debate el proyecto de Presupuesto 2019 impulsado por el gobierno de Mauricio Macri. La sesión empezó a las 14:25 y, de acuerdo a lo estimado por fuentes parlamentarias, la votación se concretaría alrededor de las 5 de mañana del jueves.

El proyecto del oficialismo ya tiene media sanción de Diputados, lograda con 138 votos a favor 103 negativos y 8 abstenciones.

Datos del proyecto

El Presupuesto 2019 contempla un gasto de más de 4 billones de pesos, un dólar promedio de 40,10 pesos, una inflación interanual del 23 por ciento y una caída de la economía del 0,5 por ciento del PBI. Los pagos de deuda aumentarán 48,8 por ciento respecto de este año.

Uno de los puntos centrales es el objetivo de "déficit cero" prometido al FMI, al pasar de un desequilibrio primario (sin contar el pago de intereses de deuda, que sube en un 50 por ciento) del 2,6 por ciento del PBI en 2018, a cero en 2019.

Según la iniciativa, la recaudación tributaria subirá un 38,9 por ciento y se ubicará en 4 billones 829 mil millones de pesos; el consumo privado tendrá saldo negativo del 1,6 por ciento; la inversión bajará en un 9,7; las exportaciones subirán un 20,9 y las importaciones un 2,8.

El presupuesto establece un aumento de recursos para Desarrollo Social del 34,2 por ciento respecto de este año y un fondo de 6.500 millones de pesos para girar a las provincias, a modo de compensación por la rebaja de subsidios al transporte.

Alberto Rodríguez Saá: "No hay beneficios para el pueblo"

El gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá volvió a criticar el presupuesto nacional 2019 que el macrismo buscará convertir hoy en ley en el Senado nacional, al asegurar que no traerá ningún beneficio para el pueblo argentino y no contempla cómo combatir la dura crisis económica que atraviesa el país.

Durante una visita que realizó a la Cámara alta nacional, invitado por el senador Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur), el jefe de Estado de San Luis reiteró su posición de rechazo al proyecto de la Casa Rosada, y volvió a calificarlo como un mero texto definido bajo la supervisión del FMI.

"El Gobierno mismo lo ha definido como un acuerdo histórico con el Fondo Monetario Internacional. Mirándolo desde otro punto de vista, no hay beneficios y utilidades para el pueblo argentino, nada".

En diálogo con el canal C5N y acompañado por Solanas, Rodríguez Saá aseguró que "esto es muy triste, porque hay una situación desesperante: desocupación, tarifazos, hambre. El presupuesto para nada contempla esto, sino todo al revés. Entonces la posición de rechazo es clara".

El legislador de Proyecto Sur coincidió. "Hemos venido pronunciando desde distintos sectores políticos el rechazo a este presupuesto que verdaderamente es una trampa, un dibujo. Ni siquiera quienes lo van a votar creen en él".

"Hemos tomado la iniciativa de invitar al gobernador Rodríguez Saá, que ha tenido un gesto digno y ético de rechazo a dineros que se habían pactado (en Diputados) en nombre de la Provincia", dijo Solanas, en referencia a la postura del mandatario puntano de rechazar los casi 400 millones de pesos acordados por los diputados por San Luis de Unidad Justicialista para dar quórum cuando el presupuesto recibió media sanción en la Cámara baja.

Solanas y Rodríguez Saá se reunieron el martes por la noche en el Senado con legisladores de distintos bloques "para conversar y discutir la estrategia" para la sesión de este miércoles, en la que el oficialismo buscará convertir en ley su proyecto.

"Es un presupuesto hecho a la medida del Fondo Monetario, que exige más ajuste. Cuando se exige ajuste, baja la recaudación tributaria y se profundiza la recesión. Esto es más castigo para el pueblo argentino, más pérdida de tiempo para la Nación y a la vez mayor endeudamiento. Están pensados el año que viene 76 mil millones de dólares de deuda nueva", advirtió "Pino".

Catalfamo: “Este proyecto va a incrementar la miseria, yo no lo acompaño”

María Eugenia Catalfamo, la senadora sanluiseña del bloque Unidad Justicialista, dio un crítico discurso durante la sesión especial en que la Cámara alta debate el proyecto Presupuesto 2019 impulsado por el presidente Mauricio Macri.

“Se me hace imposible darle el visto bueno a este presupuesto, la historia nos ha demostrado y enseñado que la recesión, la miseria y el hambre no se combaten con mayores políticas de ajuste. Vengo de la provincia de San Luis, una provincia que desde hace más de 30 años tiene una escuela de administración que nos enseña que no se debe gastar ni un peso más de lo que ingresa. Donde año tras año los trabajadores reciben un salario que es muy superior a la inflación, donde no tenemos deuda y donde los índices de pobreza y desempleo mejoran años tras año”, dijo Catalfamo.

La joven legisladora puntana aseguró que San Luis enfrenta las crisis “con más trabajo y más obra pública”. Y destacó que la Provincia tiene un fondo anti crisis para “proteger a todos los puntanos”.

“Este proyecto de presupuesto, que ya tiene media sanción (en Diputados), va a incrementar la miseria. Yo no acompaño esta iniciativa”, aseguró.

Catalfamo opinó que el Presupuesto 2019 del oficialismo “de argentino y popular no tiene absolutamente nada”.

A la hora de desmenuzar los números del proyecto la senadora detalló que cada 100 pesos destinados al pago de deuda, solamente 38 van a educación; 25 a salud; 11 a protección social; 7,70 a ciencia; 4,80 a vivienda; 4,10 a agua potable; 1,80 a trabajo y solamente 10 centavos a la industria argentina.

Además, destacó que San Luis fue una de las provincias “más afectadas” por la gestión presidencial de Cambiemos y recordó que este Presupuesto con media sanción no incluye el pago de la deuda de la Nación a San Luis.