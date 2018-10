Detuvieron a un hombre por los paquetes bomba enviados a críticos de Trump

Agentes del FBI de tuvieron en Florida al sospechoso de enviar 13 artefactos explosivos a críticos del presidente Donald Trump, un caso que avivó esta semana la tensión política en Estados Unidos a pocos días de cruciales elecciones legislativas.

Cesar Sayoc, un neoyorquino de 56 años residente en Aventura, al norte de Miami, fue arrestado frente a un centro comercial en la ciudad de Plantation, y la camioneta que manejaba, cubierta con calcomanías a favor de Trump, fue confiscada, informaron las autoridades.

También conocido como Cesar Altieri, este hombre con pasado criminal y ferviente seguidor del presidente republicano fue acusado de cinco delitos, entre ellos enviar explosivos y amenazar a un ex presidente.

Así lo anunció el fiscal general Jeff Sessions en rueda de prensa junto al director del FBI, Christopher Wray, quien dijo que el sospechoso fue identificado por sus huellas digitales, detectadas en uno de los paquetes.

Sus acciones, calificadas de "terrorismo interno" tanto por los republicanos en el poder como por los demócratas en la oposición, podrían costarle hasta 48 años de prisión.

"Estos actos terroristas son despreciables y no tienen lugar en nuestro país", dijo Trump en la Casa Blanca, elogiando el "increíble trabajo" del FBI.

"Nunca debemos permitir que la violencia política eche raíces en Estados Unidos", añadió. "Debemos mostrarle al mundo que estamos unidos en paz, amor y armonía como ciudadanos estadounidenses".

Los paquetes bomba fueron interceptados desde el lunes en medio de una tensa campaña para las legislativas de mitad de mandato del 6 de noviembre, vistas como un referendo sobre la gestión de Trump y los republicanos, que pueden perder el control del Congreso.

"Puede haber" más paquetes

El director del FBI precisó que en total se detectaron trece artefactos artesanales potencialmente "explosivos", incluyendo un tubo plástico, un pequeño reloj, una batería y cableado, y advirtió que "puede haber" más en circulación.

Los paquetes bomba, interceptados en Nueva York, Maryland, Florida, Delaware y California, fueron dirigidos al ex presidente Barack Obama, a la ex candidata presidencial Hillary Clinton y el ex vicepresidente Joe Biden, así como el multimillonario George Soros y la estrella de Hollywood Robert De Niro.

También fueron destinatarios el ex fiscal general Eric Holden, los senadores demócratas Cory Booker y Kamala Harris, las legisladoras Maxine Waters y Debbie Wasserman Schultz, el ex director de la CIA John Brennan y el ex director de inteligencia nacional James Clapper.

Los explosivos destinados a Clapper y Brennan fueron dirigidos a oficinas de la CNN, una cadena informativa crítica de la gestión actual.

Medios estadounidenses informaron que Sayoc era un votante republicano registrado, pero Wray dijo que es "demasiado pronto para hablar sobre los motivos" del sospechoso.

"Nos preocupa que se cometan actos de violencia por cualquier motivo", afirmó.

