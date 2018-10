La cuota de humor: Jorge Cavallaro en "Fetiche"

Sus primeras canciones salieron a los seis años cuando se subió al escenario escolar en el inicio de la primaria. A partir de ahí se dio cuenta que estaría ligado para siempre con el arte. Cantante, imitador y humorista, Jorge Cavallaro cumple 39 años frente a los escenarios y lo quiere festejar junto a un nuevo público. Hoy (viernes), a las 22, se presentará por primera vez en el café concert "Fetiche" y el debut lo llena de nerviosismo y de confianza en sí mismo gracias a su trayectoria.

En el espectáculo de hoy, Jorge realizará un show en el que los grandes artistas de la década del '70 serán los homenajeados. "Hice una selección que pasa por las mejores treinta canciones de Dyango, José Luis Perales, Cacho Castaña, Camilo Sexto, entre otros. Pero lo particular será que a cada uno de ellos le imitaré la voz y los oyentes vivirán un encuentro con sus artistas favoritos gracias a mí", expresó Cavallaro.

El cantante aseguró que en cada presentación en las que realiza estas imitaciones, el público se lleva muchas sensaciones encontradas entre la risa y la emoción. "Manejo mucho la interpretación y eso me permite ser el protagonista de lo que canto. El repertorio es clásico y romántico, por ejemplo hay canciones de Sandro que son estremecedoras y logran que la gente se compenetre con el cantante. Despierto un abanico de sensaciones enorme", aseguró Jorge.

La cuota de humor no faltará esta noche, como no falta en ninguna actividad diaria de Cavallaro, pese a que no tuvo su mejor año porque lo echaron de su trabajo en la Municipalidad de San Luis y murió su madre. Pese a eso el cantante descubrió que entre canción y canción los chistes son los lazos adecuados para que el show sea completo y entretenido. "Descubrí que podía agregarle mis chistes a la música hace dos años. Siempre me acompañaron donde iba pero me di cuenta que a la gente le hace falta esa cuota de humor. Es necesaria. Así fue que empecé a contar cuentos y relatos para entretener a la gente de otro modo", contó Cavallaro.

El artista se pasó horas sentado frente al televisor o a la computadora para que el humor y las imitaciones salieran de forma natural. "Imitar para mí es un acto normal, lo hago sin esfuerzo, como si hablara o tomara un vaso de agua. Es un trabajo que a algunos le lleva mucho esfuerzo y trabajo pero a mí solo me resta practicarlo de vez en cuando porque me gusta hacerlo", agregó.

El público que se interese por el show de Jorge podrán obtener el disco del cantante en la entrada de "Fetiche". "Seleccioné las mejores canciones que interpreté en estos 39 años y las recopilé en un disco dorado que estará a la venta en el salón. La gente podrá disfrutar de los verdaderos clásicos, esos que no se olvidan".

Los planes del cantante para el 2019 se vinculan con los festejos de los cuarenta años que cumplirá junto a la música. Según adelantó Jorge, la celebración será en un salón grande con invitados y sorteos y recorrerá la trayectoria del artista desde aquel escenario de la escuela "Provincia de Córdoba", su paso por los casinos de San Luis y sus interminables giras por el interior de la provincia.