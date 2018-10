San Juan: un cura intentó seducir a un joven y fue escrachado en las redes

"He usado las redes de manera indebida", confesó José Ortega, el cura de la parroquia Santa Teresita de Jesús, de San Juan, en un video. Fue el domingo, después de que esa parroquia informara que Ortega había renunciado para "realizar un camino de conversión interior".

Ortega fue escrachado en las redes sociales cuando intentaba seducir a un joven. Los chats del diálogo entre ambos se hicieron virales.

Un usuario falso de Facebook llamado Triqueta Diversx admitió haberle tendido una trampa al cura porque un amigo (Leandro) le había contado que estaba recibiendo mensajes del párroco y él quiso ponerlo en evidencia.

Ortega creía que estaba chateando con Lisandro, de 20 años, pero lo hacía con el amigo de éste. El párroco le pidió que fuera con él a "comer, tomar un helado", que le dijera su apellido, que le contara su historia. "Soy padre Pepe Ortega, Cura Párroco de Santa Teresita del Niño Jesús", se presentó desde un primer momento el religioso, sin ocultar su identidad.

"Queridos hermanos, la comunidad de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, quiero comunicarles que debido a una mala conducta mía, que no corresponde a un sacerdote, he usado las redes de manera indebida, haciendo propuestas que no corresponden a mi condición de célibe y como esto ha tomado estado público y ha provocado escándalo y se ha viralizado, es que he tomado la decisión de renunciar. Experimento con dolor mi pecado", dijo el sacerdote en un video.