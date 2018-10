Sin freno: Trump quiere abolir la ciudadanía para los hijos de inmigrantes nacidos en EEUU

Donald Trump pretende abolir el derecho constitucional a la ciudadanía para todos los nacidos en territorio estadounidense, que provienen de padres inmigrantes. A pesar de que esto parece algo poco probable, debido a la falta de conseso en el Congreso, el Presidente estadounidense no se quedó tranquilo y afirmó: "Está en proceso. Se va a hacer con un decreto".

El anuncio fue realizado en una entrevista con el portal de noticias Axios, luego de que el Pentágono enviara más de 5 mil efectivos a la frontera sur para hacer frente a lo que Trump denunció como una "invasión" de migrantes.

La 14º Enmienda de la Constitución consagra el derecho a la nacionalidad para todos los nacidos en Estados Unidos sin importar el origen de sus padres. Para cambiarla se requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso, algo impensable en un momento en que el país está muy dividido y hay poco consenso legislativo. En contra de lo que sostiene el mandatario un decreto presidencial no es suficiente para cambiar una enmienda constitucional.

Sin embargo Trump insiste en que basta solo con su firma para cambiar la situación actual. "Siempre me dijeron que se necesita una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No es así", señaló.

Para Laurence Tribe, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Harvard, este proyecto de decreto es una aberración. "Si el derecho de suelo garantizado por la 14ª Enmienda pudiera ser borrado así de un plumazo por Trump, entonces la Constitución entera podría ser borrada de la misma manera", escribió en Twitter.

If the 14th Amendment’s guarantee of birthright citizenship could be wiped out with the stroke of Trump’s pen, the whole U.S. Constitution could be erased that way. There’s no limit to that dictatorial claim over all our rights. https://t.co/hfFfsDOAJL