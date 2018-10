En quince días habilitarán la balanza dinámica de La Cumbre

El Ente Control de Rutas señaló que el sistema de pesaje dinámico ubicado en el peaje de La Cumbre, Autopista de las Serranías Puntanas, estará en marcha en unos 15 días. Ahora personal del área ultima los detalles del funcionamiento del software para que comience a operar con el mismo sistema de balanzas que utilizan en Desaguadero. Los trabajos comenzaron a fines del año pasado y fueron realizados por la empresa Jorma SA. La obra implicó una inversión de 20 millones de pesos. El avance resulta clave para prevenir el deterioro del pavimento provocado por los camiones con exceso de carga.



El director del Ente Control de Rutas, Nicolás Anzulovich, precisó: "La semana pasada comenzamos con las pruebas necesarias para comprobar que el sistema funcione bien, para que la empresa nos haga la entrega y realicemos la inauguración. El software que utiliza permite pesar los camiones en movimiento".



Señaló que integrantes del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) ya supervisaron el trabajo de la balanza y que la Provincia recibió los certificados correspondientes que reconocen que los pesajes sean válidos. También dijo que la Secretaría de Comercio de la Nación otorgó las habilitaciones respectivas.



Según el funcionario, la empresa que desarrolló el sistema mejoró y actualizó al que está en De-saguadero, y lo hizo más eficiente. "Los sensores dinámicos que indican si el camión está pasado de peso son muchos más exactos. El software, al ser más rápido, hace que el proceso de pesaje sea más ágil".



El mes pasado el gobernador, Alberto Rodríguez Saá adjudicó la obra de otros tres pesajes dinámicos que se instalarán en la provincia. "Uno estará en La Punilla, en el ingreso a la provincia desde Córdoba; otro en Santa Rosa del Conlara; y el último en Anchorena. Las obras estarían finalizadas para febrero o marzo de 2019", detalló.



El sistema de pesaje dinámico posee sensores que están instalados a la vera de la ruta. Cuando pasan los camiones determinan de manera automática el peso. Los dispositivos pueden recabar otra información, como la cantidad de ejes de los rodados, el tipo de vehículo y la velocidad a la que se desplaza. Además se le saca una foto y se hace un reconocimiento de la patente.



"Cuando el vehículo llega a la cabina del peaje, el operador ya sabe si circula en infracción en relación al peso permitido. Le comunican al conductor que debe ingresar a la zona del pesaje estático e inmediatamente es custodiado por personal policial. Al brindarnos el sistema datos correctos, a los camiones que están bien no los ingresamos a la balanza y así no perdemos tiempo en pesar a los que no están excedidos", explicó.



Afirmó que ahora en La Cumbre hacen controles a modo de prueba en los que le entregan a los camioneros que están en infracción un ticket que indica el sobrepeso y la sanción que les correspondería. "Es una advertencia, pero cuando esté habilitado el sistema se les aplicará una multa a los que estén excedidos. Además no podrán seguir circulando; tendrán que reacomodar la carga o traspasarla a otro camión", destacó.



“Hemos realizado pruebas pesando diferentes vehículos de carga. El sistema está funcionando perfectamente y estamos derivando los camiones a la balanza de pesaje para testear su funcionamiento”, señaló Enzo Albornoz, jefe de área de Balanzas y Control de Carga.