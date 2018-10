Tras el video, piden que aparten al docente del colegio Industrial

La madre del alumno agredido verbalmente por un profesor del Colegio Técnico Nº 15 "Agustín Mercau", más conocida como la Industrial, pidió que aparten al docente de su cargo. Olga García habló con El Diario de la República y contó que hasta ayer a la tarde no habían recibido ninguna notificación de la institución y adelantó que iniciará acciones legales.

A comienzos de esta semana, el video que muestra cómo un profesor reprende a un estudiante por estar mirando un celular y le dice: "Si se quiere colgar de un árbol, le va a hacer un favor a la sociedad", se hizo viral en las redes. La mamá del adolescente aclaró que en realidad, el episodio fue el martes de la semana pasada. "En mi familia no supimos nada hasta el viernes que mi hijo decidió contarnos. Le preguntamos por qué lo había ocultado y nos dijo que no sabía cómo contarlo porque tenía miedo", recordó angustiada.

García agregó que decidieron mostrar la filmación el lunes a sus conocidos, pero el video llegó hasta los medios. "Nunca pensamos que iba a tomar tanto protagonismo, pero me hago cargo de que yo lo difundí y lo hice para que no quedara en la nada", aseguró.

La madre manifestó que no es la primera vez que el docente tiene "actitudes violentas" con los estudiantes.

"Cuando termina el video sigue agrediendo a tres compañeros del curso. No es la primera vez que se comporta de esa forma. A los chicos ya les entró miedo y no se defienden. Si ven el video van a notar que mi hijo no le contesta ni se defiende. Yo estoy de acuerdo en que los alumnos no deben usar el celular en la clase, pero eso no justifica que le haya dicho semejante cosa y menos a un adolescente", sostuvo indignada.

Tras la viralización del video, la familia del chico recibió comentarios muy violentos en las redes sociales. "Hemos leído muchas acusaciones y nos han señalado, de muy mala manera, que somos malos padres y que seguramente mi hijo ha hecho algo. Esto no es así. La gente no nos conoce, no saben cómo lo hemos educado. Siempre le hemos inculcado valores", dijo.

A raíz de que consideren excedido el comentario del profesor, la familia contrató a un abogado y llevará el tema a la Justicia. García reiteró que esperan que separen al profesor de su cargo. "No sé cómo puede seguir frente a la clase. Queremos que nos den una respuesta sobre qué medida van a tomar. Siempre sancionan a los chicos por su comportamiento, pero con los profesores no sé qué hacen. También pedimos otra cosa y es que contengan a todos los chicos porque mi hijo no es el único afectado. Están buscando la forma de dar vuelta la situación", consideró.

El Diario llegó hasta el colegio para contactarse con las autoridades de la institución pero no logró dar con ningún directivo. Mientras que en el Ministerio de Educación explicaron que todavía esperan informes por parte de la escuela.