Juventud y Estudiantes juegan a las escondidas

Los entrenadores cerrarán las puertas de las habituales prácticas de fútbol de los jueves para no mostrarle el equipo al rival.

Faltan solo dos días para el choque más trascendental del año, el que van a jugar Estudiantes y Juventud el sábado a las 18, en el estadio provincial "Juan Gilberto Funes", por la sexta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A de AFA. Los cuerpos técnicos de ambos equipos decidieron jugar un poco "al misterio", blindando las habituales prácticas de fútbol de los jueves.

Ni Pedro Dechat ni Gerardo Gómez quieren filtrar o dar indicios de los nombres ni del dibujo que utilizarán en el partido para no darle referencia al rival. En el caso de Estudiantes también se confirmó que estará cerrada al público la práctica de mañana, donde suelen trabajar la pelota parada, mientras que Juventud aún no informó qué hará con su último entrenamiento.

El local Estudiantes se entrenó ayer en El Coliseo, a puertas abiertas, con una primera parte física del profesor Diego Quiroga y, luego, con movimientos individuales y especial énfasis en los trabajos con pelota y definición.

La buena noticia para "El Verde" es el regreso de Mario Vallejo al lateral derecho. "El Bombardero" ya está recuperado de la lesión que sufrió en Río Cuarto y es número puesto en una defensa que se desarmó y armó mil veces en las primeras fechas.

El problema a resolver por el técnico es quién ocupará el lateral izquierdo, si será Brian Sosa —que ya jugó en esa posición en Rio Cuarto— o si se corre al lateral Facundo Quiroga, que está cómodo con el perfil pero es una garantía como segundo marcador central.

Seis para cuatro lugares

Ayer, el "Auriazul" se movió por la mañana en el predio de la calle Franco Pastore; primero en la parte física, con ejercicios cognitivos que conjugan la capacidad de reacción, la velocidad y la definición. Luego, la segunda parte del entrenamiento fue táctica, con ejercicios de presión alta.

No entrenó Nicolás López Macri, que se recupera de un desgarro y es un hecho que no será de la partida. Tampoco lo hizo Matías Romero, que tiene una molestia leve en su rodilla que, aunque es leve, no llegaría en condiciones para ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Francisco Aman, que ya jugó el segundo tiempo frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, está a disposición, también está para volver el "Pini" Aguirre.

Dechat tiene que definir cómo arma el rompecabezas del mediocampo. El doble cinco que componen Lucas Argüello y Federico Illanes parece ser una de las estructuras más sólidas del equipo y es difícil que se desarme, aunque no se descarta alguna sorpresa. De mitad de cancha para adelante, están los dos carrileros que vuelven, pero también la experiencia y conducción de Pablo Motta y el despliegue de Germán Mayenfish, que demostró que está a la altura.

Todo es un súpermistero.