Jorge Newbery salió campeón y conquistó el título número 19 en la Liga Mercedes de Fútbol

Finalmente Jorge Newbery gritó campeón. Conquistó el título número 19 en la Liga Mercedes de Fútbol, en la vigesimosegunda y última fecha de la Copa UPrO, luego de batallar casi mitad del torneo mano a mano con Alianza Futbolística, que finalizó en segunda posición.

Ambos equipos llegaron al desenlace final con dos puntos de diferencia, por lo que el “Pitojuán” debía ganar para no sufrir una sorpresa o igualar para forzar a un desempate en caso de que los "tricolores" salieran victoriosos.

Pero los del barrio Pringles consiguieron lo primero, con una goleada 4-0 a Pringles (JD) que les permitió cerrar la temporada con una sonrisa, y un envidiable registro de 16 partidos ganados, 5 empates y una derrota, a causa de una protesta realizada por Los Pumas.

“Formamos un lindo grupo. Un plantel de chicos jóvenes y jugadores de experiencia, donde quedó demostrado el compromiso que teníamos en cada partido y en las prácticas”, señaló Fernando Presedo a DxT, una las figuras y estandarte en el “Aurinegro”.

“Se vivió un campeonato muy competitivo, con Alianza que tiene una base de varios años peleando hasta el final”, agregó el arquero porteño que llegó al club en 2013, y manifestó además que se siente identificado con los colores negro y amarillo. “Llevo muchos años y hay un sentido de pertenencia, en Newbery es donde más cómodo me he sentido. Mi idea es seguir en el club y pelear el ascenso, creo que hay material para llegar al Federal A”.

Por su parte, Fernando Lunardi, entrenador del “Pitojuán” junto al ex capitán Mauro Rosales, destacó la actuación de los más jóvenes y que se cumplieron los objetivos. “La intención siempre fue pelear el torneo con chicos del club para que adquieran experiencia. Y se logró ese objetivo, con buena participación de todos, así que estamos muy conformes”, dijo.

En cuanto a los puntos altos, el “Pinta” opinó: “Hubo varios, Presedo tuvo un buen campeonato, terminó con la valla menos vencida. Venecciano levantó el nivel en la segunda parte, y Bellón (Benjamín), Rodríguez y Aguilar aparecieron cuando se los necesitó”.

El tercer pasajero

Junto a Newbery -que mantuvo la plaza en el ex Federal B- y Alianza -que si bien no salió campeón consiguió el boleto-, habrá un tercer representante de la liga que jugará el próximo año el Torneo Regional Amateur de Fútbol.

Este tercer protagonista se conocerá de un cuadrangular que disputarán los clubes ubicados del tercer al sexto lugar en la tabla de posiciones. Es decir, Aviador Origone, Defensores del Este, Sportivo Pringles y Colegiales.

Todavía no se definieron fechas ni las sedes, pero se sabe que las semifinales serán las siguientes: Aviador-Colegiales y Defensores del Este-Sportivo Pringles.