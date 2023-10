Newbery volvió a sumar de a tres y lidera el Clausura

Jorge Newbery volvió a hacer de forma correcta los deberes y se mantiene al frente del campeonato villamercedino de 1ª A al cabo de las primeras cinco fechas.

El "Aurinegro", conducido técnicamente por Mauro Rosales, venció por 2 a 0 a Sportivo Mercedes en el Estadio "Osvaldo Centioni", ubicado en el barrio Pringles.

Leonel Omisolo y el arquero Fernando Presedo, desde el punto del penal, le dieron 3 puntos claves a un Newbery que lidera la tabla de posiciones con 13 puntos.

Al acecho, un punto por debajo del equipo "pitojuán", se encuentra Pringles de Justo Daract, que en condición de local se impuso por 2 a 0 ante Sportivo Pringles.

Marcos Barroso, de penal, y Ever Videla convirtieron los goles en el elenco que dirige José Luis Torres y se perfila como uno de los aspirantes a pelear por el título.

6 triunfos: Esta quinta fecha no registró empates y entregó seis victorias. Hubo encuentros en 5 canchas diferentes, que arrojaron un saldo de 13 goles.

Otros dos equipos que ganaron y permanecen expectantes, a solo 3 puntos del líder, son el actual campeón del fútbol villamercedino, Colegiales, y ATE II.

El "Albo" doblegó por 3 a 0 como visitante a Aviador Origone, mientras que el "Albiverde" derrotó por 2 a 0 a Los Pumas en cancha de Sportivo Pringles.

La quinta función del Campeonato Clausura despidió el fin de semana con otros triunfos, los de San José y San Martín.

El "Santo" venció por 3 a 0 a Alianza en el estadio "Félix Luis Ramos" de Colegiales; en tanto que San Martín le ganó por 1 a 0 a Racing en cancha de Pringles.

Alianza y Racing no consiguen despegar de la parte baja de la tabla. El "Tigre" marcha en la penúltima posición y la "Academia", en el último puesto, sin puntos en cuatro presentaciones.

Posiciones: Newbery suma 13 puntos; Pringles de Justo Daract, 12; Colegiales y ATE, 10; San José, 9; Sportivo Mercedes, 8; Sportivo Pringles, 6; Aviador Origone y Los Pumas, 4; San Martín y Pueyrredón, 3; Alianza, 2, y Racing, 0.

Próxima fecha: San José vs. Pueyrredón, Sportivo Pringles vs. Racing, Sportivo Mercedes vs. Aviador, ATE vs. Pringles de Justo Daract, San Martín vs. Alianza y Colegiales vs. Los Pumas. Jorge Newbery quedará libre.

Redacción/MGE