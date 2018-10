María Ovejero: a los 40, combina ser madre y deportista de élite

La tricampeona de “Corre El Diario”, María Ovejero, ya retornó a su provincia natal Tucumán y en una charla con FM Lafinur, relató sus inicios en el atletismo, su rutina como madre y deportista de élite y el triunfo en San Luis. Además remarcó que a veces se replantea dejar un poco de lado el deporte para poder pasar más tiempo en familia.

Ayer (lunes) a las 5:30 llegó a Tucumán, descanso unas horas y no perdió tiempo para volver al correr. Ese mismo día, con su entrenador Jorge Basiricó, hicieron un trabajo “regenerativo”, es decir un trote tranquilo de 50 minutos para “relajar las piernas”, como Ovejero lo describió.

“Arranque a correr a partir de los 27 años. Empecé porque había tenido a mi hijo y para bajar de peso decidí salir a trotar. Después conocí a Juan Pablo Juárez, un atleta de Tucumán. Con él comenzó el verdadero entrenamiento y desde ahí ya no pude parar más”, comentó la campeona de “Corre El Diario”.

María, a los 40 años, asombra en las carreras porque mantiene su velocidad y energía en los circuitos.

“Muchas mujeres y hombres me preguntan mi edad y no pueden creer que con 40 años corra al ritmo que lo hago. Yo se los agradezco muchísimo pero no hay ningún secreto, todo esto es confianza y muchos años de entrenamiento”, dijo la tucumana. Y negó que haya una receta mágica para el deporte que ama, simplemente la constancia. “Es una adicción, a veces pienso en poder compartir más tiempo con mi familia y con mis padres. Pero es muy difícil cuando uno ya está muy compenetrado en esta carrera. Tengo que salir a entrenar todos los días y si no lo hago es como que algo me falta”, explicó.

Ovejero tiene un hijo de 13 años, el mismo tiempo que lleva como deportista. Desde entonces combina las dos cosas con un marcado itinerario. “Empiezo mi rutina a la mañana temprano, mandando a mi hijo al colegio, después salgo a hacer un ´turno`. Vuelvo a casa, sigo con mis tareas domésticas y a la siesta hago una hora de descanso, para a las 18 volver a arrancar con el segundo ´turno`”, relató la corredora. Y detalló que el entrenamiento, o “turnos”, son los distintos ejercicios que hace en su día a día. A veces realiza entrenamientos de pista en velocidad mientras que en otros mide distancia y resistencia.

El atletismo es un trabajo que no tiene descanso, en total en una semana de entrenamiento recorre más de 150 kilómetros y se toma un solo día para estar con su hijo en casa, sin contar cuando tiene carreras y debe ausentarse de su hogar un fin de semana o a veces más.

San Luis fue uno de esos casos, la tucumana viajó para poder competir en su carrera favorita, la de 10 kilómetros, y con uno de los paisajes más lindos, según afirmó. “Es un placer ir a San Luis, es una ciudad muy hermosa y el calor de las personas es admirable. La carrera es muy linda, “familiera” y la gente te acompaña en todo momento del circuito. Es una de las mejores”, finalizó la atleta que espera regresar en el 2019 para defender el título.