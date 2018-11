Motivación, calidez y salud en el 'Diabetes Experience Day'

Heroínas sin capa, doctores que ofrecen su corazón con tal de dar alivio y la firme convicción de que nada es imposible a pesar de la enfermedad. Todo eso conmovió ayer a cientos de personas que colmaron la sala Hugo del Carril y a otros miles que siguieron la transmisión vía internet en el 'Diabetes Experience Day' 2018, el encuentro internacional que convocó a pacientes (junto a sus familias) que padecen esta patología, médicos, empresarios y directivos de instituciones ligadas a la lucha contra este flagelo mundial.

La cita, que contiene un espíritu y una mirada positiva por encima de los sobresaltos y los golpes que ofrece día a día la enfermedad, se organiza hace cinco años en España y ayer fue la primera vez que llegó a Latinoamérica y optó porque San Luis sea la sede en Argentina.

Además de disertantes de distintos ámbitos que ofrecieron sus experiencias, hubo tiempo y espacio para la música ya que la apertura y el cierre de la reunión estuvo a cargo de artistas sanluiseños.

A su vez, las empresas que apoyaron la cita, desplegaron stands en las inmediaciones del complejo Berta Vidal de Battini y ofrecieron sus productos.

Nancy Carreño y Daniel Sternik, en nombre de la Fundación Argentina de Diabetes, abrieron encuentro como anfitriones. Luego Ángel Ramírez, creador de Diabetes Experience Day, se sumó a la bienvenida.

Minutos más tarde subió al escenario Valentina Kogan, ex jugadora de la Selección Argentina de handbol, que ganó medalla de plata en los Panamericanos de Toronto (fue elegida mejor arquera) y compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016. "Estoy convencida de que, de si no hubiese sido diabética, no hubiese alcanzado todo lo que logré. Le puse mucha más fortaleza a todo. Necesité conocerme, saber sobre mi organismo. Tuve miedos. Y por los prejuicios no decía que era diabética. Temía quedar fuera de la Selección. Pero luego perdí ese miedo, la diabetes no me limitó. Dije 'yo de esto tengo que aprender'. Ajusté mi medicación, mi alimentación, me superé y llegué a un Juego Olímpico", contó Kogan.

Más tarde fue el turno del doctor José Esteban Costa Gil, un reconocido médico endocrinólogo de San Luis que ahora también es diabético evocó los orígenes de su familia, sus abuelos y el padecer de uno de sus 'nonos' a quien perdió a raíz de la enfermedad. Eso lo motivó a ser médico y a dedicarse a asistir a los pacientes que llegan a su consultorio. "En cada paciente al que le estrecho la mano, siento a mi abuelo. Y doy todo por ayudarlos. No quiero que más chicos se queden sin sus abuelos", reflexionó tan emocionado como la gente que poblaba el Hugo del Carril.

Las lágrimas seguirían brotando en la sala porque luego llegó Mara Ranieri, una mamá de dos nenas con diabetes: Priscila y Candela. A la mayor se la detectaron a los 15 meses y al descubrirla estuvo en terapia intensiva 5 días. Pero Mara, a pesar de la justa bronca que sintió porque su hija estaba enferma aprendió cómo acompañar a su niña y con amor y cuidados salió adelante. Luego le tocó el turno a su chiquita más pequeña. "Cuando le descubrí la enfermedad dije 'Ésta película ya la vi'. Pero con cariño, con valores y enseñándoles a conocer su organismo y cómo actuar, todo se puede. Los doctores son nuestros ángeles, pero no hay como alguien cercano a vos que haya pasado por lo mismo. Por eso me ofrezco a ayudar a cualquier papá o mamá que pase por lo mismo", expresó la mujer con generosidad y lágrimas por sus mejillas.

En el tramo final disertó Valentina Avetta, una joven de 19 años que tras padecer un mal momento fruto de una insulina que había perdido la cadena de frío decidió crear un chip que mediante el cambio de los colores de la muestra del medicamento, indica si no está en buen estado. La joven, con el empuje que le dio la diabetes para salir adelante, ahora es una emprendedora. "Si la vida nos da limones, hagamos limonada. Que nada nos detenga. Mucho menos la diabetes", dijo.

La española Cintia González y la argentina Graciela Rubin, ambas médicas diabetólogas, tienen amplia experiencia en el manejo de las redes sociales volcadas a asistir pacientes en ambos lados del océano atlántico. Además de recomendar sitios webs, blogs y cuentas de Twitter reflexionaron. "Nos acompañamos, aprendemos mucho juntos. Y la experiencia que adquirimos es vital. A su vez, nos hacemos muy amigos", reflexionaron.