Villa Mercedes: adulteraron un cajero para robar tarjetas de débito

Elsa Leticia Olivares fue hasta un cajero de la flamante sucursal que el banco Patagonia tiene en pleno centro de Villa Mercedes, y le pasó lo que a muchos les ha sucedido alguna vez: la máquina le retuvo la tarjeta de débito. Pero, a diferencia de otras ocasiones, el aparato no hizo eso porque la mujer introdujo incorrectamente su clave o por algún error en el sistema informático. Según pudieron constatar los policías de la Comisaría 8ª, alguien, un delincuente, había manipulado el cajero automático para retener el plástico y también para robar las claves numéricas de acceso a las cuentas.



A Olivares le sucedió eso el sábado, alrededor de las ocho y media de la noche. Cuando vio que el aparato no expulsaba su tarjeta se dirigió hasta la Comisaría 8ª. La mujer quería dejar sentado por escrito lo que le había pasado para que el lunes, cuando se acercara al banco a hacer el reclamo, tuviera una constancia para dar fe de ello.



El personal de la seccional se allegó, de todas formas, a la sucursal de Lavalle 420, inaugurada hace apenas unos meses. Una vez ahí advirtió algo que daba cuenta de que lo que le había ocurrido a la mujer no era un error del sistema informático. Notaron una especie de "relieve en la ranura del aparato donde la gente introduce las tarjetas y la zona superior de la máquina también se veía adulterada", contó el subcomisario Pedro Alaniz, jefe de la seccional actuante.



En esa parte superior del cajero hay una cámara de seguridad, que graba la entrada y salida de personas al hall del banco, donde están las máquinas. Pero a un lado de esa filmadora, sobresaliendo, había otra, que apuntaba hacia el teclado donde los usuarios marcan las claves.

"Pedimos, entonces, a través de Seguridad Bancaria, que se hiciera presente la gerente de la sucursal", dijo Alaniz. Cuando verificaron la adulteración de la máquina cerraron la entrada al hall del banco. Hasta ayer, a la mañana, permaneció así.



Con la ayuda de técnicos desarmaron el aparato manipulado. Extrajeron la pequeña cámara que grababa el teclado y también la boca en la que se introducen los plásticos. Así recuperaron no solo la tarjeta de débito de Olivares, sino también la de otras cinco personas.

Al parecer el delincuente no necesitó siquiera desarmar esa parte del aparato, lo que hizo fue "meter una especie de sobre de plástico en la ranura", explicó Alaniz. Eso hacía que las tarjetas quedaran retenidas allí.



Los investigadores analizarán las filmaciones captadas por las videocámaras de la sucursal, también las de la camarita instalada en el cajero. "No obstante, montamos un operativo, sobre todo en la zona céntrica, donde está la mayoría de los bancos, y advertimos a los gerentes de las entidades para que tengan mayor control en las máquinas, más que nada los fines de semana", dijo el subcomisario.