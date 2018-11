"Cazafantasmas 3", más cerca de ser una realidad y con elenco original

De acuerdo con uno de sus creadores, después de años de falsos comienzos y conflictos interpersonales, parece que los "Cazafantasmas 3" se están acercando cada vez más a su realización.

Dan Aykroyd, quien interpretó a Ray tanto en el original de 1984 como en la secuela cinco años después, fue invitado a "The Big Interview with Dan Rather" y dijo que actualmente está trabajando en un guión. Además, aludió a contar con el apoyo del miembro del reparto que fue el más difícil de persuadir todo este tiempo: Bill Murray.

"Existe la posibilidad de una reunión con los tres Cazafantasmas restantes", aseguró Aykroyd.

En un guión que, según se informó, que vio luz verde antes de la muerte de Harold Ramis (Peter Venkman) en 2014, el personaje de Murray estaba destinado a ser un fantasma. Los comentarios de Aykroyd dan la impresión de que está trabajando en algo con una trama similar, aunque tendrá que escribir sobre la ausencia de Ramis, quien no solo protagonizó las dos primeras películas, sino que también fue coautor.

Habrá que esperar si esta iniciativa tiene una mejor recepción del público a la femenina realizada en 2016 y liderada por Melissa McCarthy.