La inflación en San Luis: en lo que va del año ya acumula un 41,9%

No hay billetes, ahorros, ni tarjetas que aguanten. Nada. Cualquier esfuerzo cae ante la cruel inflación sin control que reina en el país. San Luis no está exenta de ese drama y, en octubre, los precios de los productos básicos experimentaron un nuevo golpe al bolsillo: subieron un 5,2 por ciento. Así lo reveló el informe mensual que ofrece la Dirección de Estadística y Censos de la provincia. Según ese organismo, el empujón del décimo mes de 2018 llevó la variación anual al 41,9%, lo que hace prever un desenlace oscuro para fines de diciembre. En lo que respecta a la comparación interanual, es decir, en los últimos 12 meses, la cifra también es durísima: de un 48,3%. No hay presupuesto que resista.



El incremento de octubre (el más elevado en San Luis tras el indicador de setiembre, que fue del 7,7 por ciento) estuvo motorizado por los siguientes rubros: Combustibles para la vivienda; Servicios básicos; Transporte y Comunicaciones, Indumentaria y Alimentos y Bebidas.



En la provincia, como consuelo para la gente, la categoría de Alimentos y Bebidas estuvo por debajo de la media inflacionaria mensual al marcar un 4,6%.



En el plano nacional, los números, a nivel general, fueron similares a los puntanos: octubre evidenció un 5,4% de incremento, pero el índice anual llegó al 45,9%. Lejos de los cálculos optimistas que había trazado el gobierno nacional allá por enero.



Consultoras y empresas especializadas en este tipo de cálculos estiman que noviembre marcará un descenso de precios para la canasta básica. Sería entre un 2,5 y un 3,0 por ciento.



Sin embargo, los dígitos finales para 2018 hacen temblar a cualquiera: prevén un porcentual del 48 al 49 general. Será la inflación más alta desde 1992.



En Argentina, durante octubre, lo que más aumentó fueron los alimentos, especialmente las verduras y hortalizas, como la papa (35,2%) y la batata (35,4%).



En lo que va del año, también los alimentos fueron la categoría con mayores aumentos (es el ítem con mayor influencia a la hora de confeccionar las estadísticas) con un 43,7%, incluso superando el 39,5 de inflación promedio.



En cuanto a las variaciones regionales, Cuyo alcanzó un 5,9% de suba y se erigió en el área con precios más altos, seguida por la región Patagónica.