Para el Gobierno, las naftas nunca estuvieron tan baratas

Raúl Castellanos, titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, advirtió que las naftas "deberían aumentar entre 10 y 12%" sólo en la Ciudad de Buenos Aires, pero aseguró que hay diferencias entre el Gobierno y las petroleras para aplicar nuevos ajustes.

"No sabemos qué va a ocurrir porque en este momento hay una diferencia de opiniones muy marcada entre el secretario de Energía, Javier Iguacel, y las petroleras. Las compañías manifiestan que existe un atraso del 25% en el precio de los combustibles, por la evolución del valor del dólar y del petróleo", comentó a Radio La 990.

Del otro lado, "Iguacel argumenta que ese atraso no existe, que el cálculo es otro, por lo cual los precios están en un punto de equilibrio y quizá deberían aumentar entre un 10 y un 12% en Capital Federal, donde los valores son más bajos. Yo creo que la postura de Iguacel se acerca más a la realidad", admitió Castellanos.

Pese a estos dichos, Iguacel asegura que los combustibles son baratos. Es más: dijo que están "más baratos en promedio" que en toda la historia, y que los valores son los más bajos de la región.

"Hoy, medidos en términos reales, los combustibles en la Argentina están en promedio más baratos que en toda su historia, o por lo menos que en los últimos 20 años", dijo el funcionario a Radio La Red.

Alejado de toda realidad, aseguró que "están pasando cosas muy buenas que llevan a que haya mucho más oferta y reducción de precios", cuando en realidad lo que sucede es que cuando YPF generalmente sube sus valores, el resto de las petroleras la imitan a los pocos días. "Nuestro rol es asegurar un equilibrio en el que las empresas no quiebren y que a su vez la gente pague los precios más justos y razonables posibles. Lo medimos todo el tiempo, es una de nuestras preocupaciones", dijo. Los surtidores dicen otra cosa.

Iguacel afirmó que los precios de las naftas y el gasoil dependen del mercado, y descartó que el Gobierno vuelva a regular al sector. "Eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque no se puede obligar a las petroleras a que vendan sus productos por debajo de los costos de producción".

"Lo que estamos haciendo es implementar normas para aumentar la competencia: vamos a tratar de publicar un índice de competitividad de precios de acuerdo a cada región del país", dijo.

Castellano advirtió que los "precios sugeridos" no son obligatorios. Y admitió una baja en las ventas por la inflación y el dólar. "En julio, último mes con datos oficiales, no hubo bajas de consumo. Pero en agosto disminuyeron".