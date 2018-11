La “Noche de las Artes” fue un éxito y logró un incentivo para los artistas

Cerca de 80 artistas del Valle del Conlara se reunieron y realizaron por primera vez una exposición común y extendida, que se muestra durante este fin de semana en 16 galerías de Merlo. En la noche del sábado fueron visitados por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que recorrió la muestra en la Casa del Poeta y luego realizó un importante anuncio para los artistas de la zona, tras quedar impactado por la calidad de las obras expuestas: “Estoy muy contento, no esperaba tanta calidad, cantidad ni tanta buena gente. Hay además muchas mujeres y eso es muy bueno”, dijo.

“Gracias por invitarme a participar de este día que necesariamente vamos a recordarlo porque es histórico, ya que el camino que iniciamos hoy es maravilloso. Me contaba Sol Uría (responsable de la Casa del Poeta), que en reuniones con artistas le manifestaron su dificultad para vender las obras y esto generó que tengamos una iniciativa. No es fácil vender las obra, no hay mercado del arte, Argentina no es mercado del arte y en este momento de crisis en el país, de hambre, pobreza, indigencia, miseria y desocupación, quiero hacerles una propuesta”, les expresó a un grupo de artistas que lo acompañó en el recorrido.

“Nosotros tenemos nuestro Plan Solidario y hemos bajado los índices de pobreza de 27 a 17 puntos. Está bien bajar 10 puntos pero duele mucho tener 17, y lo vamos a seguir bajando. Y les ofrezco que el que quiera se hace titular del equivalente a un Plan Solidario mensual más obra social para ustedes y sus hijos, y como contraprestación primero cada uno trabaja en su taller, elaboramos una guía turística donde figuren sus talleres, dirección y datos, lo promocionamos para que los turistas puedan visitarlos y adquirir arte; además en la temporada turística, cada segunda quincena de mes repetimos una muestra como la de hoy. Y segundo, cada uno nos entrega 2 obras por año. Les estoy ofreciendo comprarles las obras con este sistema respetuoso porque el Estado puede hacerlo, y ayudamos así al trabajador del arte que no tiene obra social ni puede vender sus obras”, expresó Rodríguez Saá.

La iniciativa de “La Noche de las Artes” surgió por "Artistas de las sierras", una agrupación que engloba a los plásticos de la zona y que nació cuando se inscribieron en la página de "Pinta Bien", de quienes tuvieron el apoyo a través del Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura del Gobierno de la Provincia y la Secretaría General de la Gobernación

La muestra, que es abierta y gratuita, continua este domingo desde las 19 en la Casa del Poeta y en los otros espacios como el Centro Cultural Sergio Ortega, Taller Lucía Eugenio, Espacio Cultural Amigos de Merlo, Espacio Cultural La Parra, Merlín Casa de Té, Sala de las Aves Puntanas, Casa Taller Meu Lar, Taller Fernando Morón, Taller Viviana Palestini, Galería Emaús, La Celina Tienda de Cerámica, Taller Arena, Taller Constanza Piluso, Taller Nilda Noiray y Hostería Altos de Carpintería.

Fuente: ANSL