Terminó la Feria del libro en San Francisco

Jorge "Quito" Pereira fue un relator de su pueblo. Poeta, lector, historiador y narrador cotidiano de lo que sucedía en San Francisco del Monte de Oro, el hombre fallecido en junio pasado dejó mucho en la localidad: amigos, familia y escritos, muchos escritos.



Fue tal la injerencia que dentro del pueblo tuvo "Quito" que en un momento se discutió la posibilidad de bautizar a la feria del libro que hace seis años se organiza en la localidad con su nombre. Aunque finalmente esa propuesta no prosperó, el acto final del encuentro literario fue realizado en su memoria, con un emotivo recorrido de su intensa vida.



Con su esposa -quien solo se separó de él por su muerte- sentada en la primera fila, los cuatro hijos del autor fueron de la infancia de Pereira hasta el escrito inédito en el que habla de su muerte en el acto de cierre de la edición 2018 de la Feria Provincial del Libro.



Fue el colorario definitivo de tres días en donde un concepto se repitió por los pasillos del Centro Cultural San Francisco del Monte de Oro: "A veces, lo nuevo, es lo viejo que vuelve".



Con esa idea, los homenajeados en la feria fueron Polo Godoy Rojo, César Rosales, Oscar Guiñazú Alvarez y el propio Pereira. A eso se le sumó el que fue tal vez el acto más importante de la feria, el jueves, el día inaugural: la presentación de los dos primeros tomos de las obra completas de Jesús Liberato Tobares, el histórico historiador provincial.



Justamente el escritor de San Martín dio en la tecla con una de sus citas sobre la marca de la feria: "No se trata de volver al pasado, se trata de interpretar su mensaje".



La presencia de esas glorias de las letras puntanas no impidió, sin embargo, que muchos escritores jóvenes encuentren su lugar en alguno de los múltiples espacios que tuvo la feria. La exposición de poesía erótica que se hizo el último día en la sala Beba Di Gennardo -un lugar acorde que recordó a la pionera del género en la literatura puntana- fue una demostración cabal.



Dispuesta a abarcar a público de todas las edades, la Feria del Libro de San Francisco también tuvo amplio espacio para los más chicos, con la instalación de un gran espacio para "Juana y Pascual", los personajes que incentivan a los chicos a conocer su tierra, y una sala de computadoras donde podían hacer juegos virtuales y personajes de realidad aumentada.



Gustavo Romero Borri, organizador de la feria, dijo sentir "plena satisfacción" por la respuesta de los escritores y, sobre todo, del pueblo de San Francisco, que tomó el encuentro literario como propio. "A los autores les dijimos que queríamos que fueran nuestros aliados y a la gente de acá le pedimos que interpretaran la feria con un perfil bien nuestro, que tenga que ver con San Luis", dijo el escritor en los pasillos del centro cultural.



La idea que propulsaron los realizadores de la feria -que tuvo el nombre de "Pensar lo nuestro"- fue la de armar y mostrar una reunión que represente a los puntanos, con su propia voz, con su propio rostro. En la sexta edición que terminó el sábado de manera emocionante, lo consiguieron.